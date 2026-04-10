AFP
ترجمه
بول بوغبا يعود أخيرًا! لاعب خط وسط موناكو الذي عانى من الإصابات يشارك لأول مرة في عام 2026 في الهزيمة الثقيلة أمام باريس إف سي في الدوري الفرنسي
ليلة حلوة ومرّة لبطل كأس العالم
دخل لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عامًا الملعب كبديل في الدقيقة 69، في أول مشاركة رسمية له منذ ظهوره القصير ضد بريست في 5 ديسمبر. ورغم أن عودته كانت موضوعًا رئيسيًا للنقاش، إلا أنها طغت عليها الأداء المخيب للآمال لفريقه الذي تعرض لهزيمةقاسية بنتيجة 4-1 في العاصمة الفرنسية.
كان الهدف من وجود بوجبا على أرض الملعب هو إعطاء دفعة لرجال سيباستيان بوكوجنولي، لكن الزخم بقي لصالح المضيفين. بعد دقيقتين فقط من دخول نجم مانشستر يونايتد السابق إلى الملعب، سجل لوكا كوليوشو هدفاً ليكمل الهزيمة الساحقة ويضع المباراة بعيداً عن متناول الضيوف.
التغلب على فترة التوقف عن اللعب بسبب الإصابة المحبطة
كان طريق العودة إلى اللياقة البدنية صعبًا بالنسبة للاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق. فقد تأخرت عودته إلى صفوف الفريق الأول عدة مرات بسبب مضاعفات إصابة في ربلة الساق لم تلتئم. وعلى الرغم من غيابه الطويل، فإن بوجبا يحظى بالدعم للعب دور «هام» في المرحلة الأخيرة من الموسم.
وقد أظهر لاعب الوسط مؤخرًا علامات على التحسن، حيث تم ضمه إلى تشكيلة المباراة التي فاز فيها الفريق 2-1 على مرسيليا الأسبوع الماضي. ورغم أنه لم يشارك في تلك المباراة، إلا أن ظهوره القصير ضد باريس إف سي يشير إلى أنه أصبح جاهزًا أخيرًا للمساهمة مع دخول موناكو مرحلة حاسمة من موسم الدوري الفرنسي.
تداعيات هزيمة باريس إف سي
على الرغم من الدفعة المعنوية التي جلبها عودة بوجبا إلى الملاعب، فإن النتيجة تضع موناكو في موقف حرج. وتعد الخسارة بنتيجة 4-1 ضربة قوية لطموحات الفريق، لا سيما أن باريس إف سي استغل أخطاء دفاعية ليحصد فوزًا يكاد يضمن بقاءه في الدوري الممتاز.
كانت هذه هي المباراة الرابعة فقط لبوغبا في موسم الدوري الفرنسي، مما يسلط الضوء على مدى افتقاد النادي لثباته وخبرته في وسط الملعب. ويأمل بوكوجنولي أن يتمكن لاعب الوسط من استعادة لياقته البدنية بسرعة للمساعدة في استقرار الفريق الذي بدا ضعيفاً أمام منافس دقيق.
في انتظار ختام الموسم
يتجه تركيز موناكو الآن نحو إعادة دمج بوغبا في التشكيلة الأساسية، في سعيه لإنهاء الموسم بقوة. ومع بقاء عدة مباريات حاسمة، ستتوخى الإدارة الحذر حتى لا تستعجل عودة اللاعب المخضرم بسرعة كبيرة وتخاطر بتعرضه لانتكاسة أخرى، خاصةً بالنظر إلى عدد المرات التي تم فيها تأجيل عودته خلال أشهر الشتاء.