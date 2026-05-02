Paul Pogba Ansu Fati Monaco
العائد بعد غياب: بوجبا يحبس الأنفاس مرتين أمام ميتز .. والهدف من أنسو فاتي "ينقذ" ويقود للهبوط!

موناكو ينعش حظوظه الأوروبية..

مع اللمسة يأتي التصفيق والهتافات من المدرجات، هكذا كان الحال مع النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي شارك أساسيًا مع موناكو لأول مرة، في مباراة ميتز.

بوجبا شارك أساسيًا وأنسو فاتي صنع الريمونتادا، وموناكو يحقق النقاط الثلاث التي كان بحاجة ماسّة إليها، من أجل الزحف نحو المراكز المؤهلة لأوروبا، حيث حقق فوزًا على مضيفه ميتز بنتيجة (2-1)، على ملعب سانت سيمفورين، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وتقدم جيسي ديمينجي لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل فلوريان بالوجون لموناكو، في الدقيقة 61، فيما وقّع أنسو فاتي على هدف الريمونتادا، في الدقيقة 90+1.

ورفع موناكو رصيده إلى 54 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب (ليج 1)، بينما يأتي ميتز في المركز الثامن عشر، والأخير، برصيد 16 نقطة، ليهبط رسميًا إلى الدرجة الثانية.

  • عودة بعد سنوات .. بوجبا كاد يحبس الأنفاس مرتين

    رغم أنه شارك في 6 مباريات سابقة بقميص موناكو، إلا أن مباراة ميتز، تحمل طابعًا خاصًا للنجم الفرنسي، الذي قرر المدرب سيباستيان بوكونولي، الاعتماد عليه في بداية المباراة، ليسجل أول ظهور أساسي منذ ثلاث سنوات.

    نقاط قوة بول بوجبا، تمثلت في التمريرات القصيرة، وإرسال الكرات الطويلة خلف المدافعين، لصناعة الفرص، ورغم أن سرعاته في اللقاء، لم تكن بالشكل الكافي، إلا أنه أظهر لمحة من فنيات الماضي، في الخروج بالكرة من الضغط.

    وكاد بوجبا أن يحبس الأنفاس "مرتين"، الأولى باستعادته للكرة من جيسي دومينجي، بعد فقدانها، بطريقة كانت لتسبب في طرده لمنع فرصة محققة، بفارق سنتيمتر، تمكن خلاله من اللعب على الكرة بذكاء كبير.

    اللقطة الثانية من بوجبا بفرصة محققة في الدقيقة 20، قبل أن يسدد أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

  • اختبار لم يكن سهلًا

    ويمكن القول إن اختبار ميتز على الورق كان يُفترض أن يكون سهلًا، إلا أن أرض الميدان، أثبت صعوبة المواجهة، لتكون اختبارًا شارك فيه بول بوجبا على مدار 58 دقيقة، قبل استبداله.

    بوجبا اختبر نفسه في لعبة استغلال المساحات، حيث قطع مسافة 102.6 متر في أرجاء الملعب، وكما ذكرت سلفًا بأن التباطؤ كان عيبه، فإن الوجه الإيجابي في أداء بوجبا، تمثل في الالتحامات الثنائية، حيث كسب مواجهتين أرضيتين من أصل 4، ومواجهتين هوائيتين من أصل 3، وهذه أرقام تعد جيدة للاعب عاد ليشارك أساسيًا، بعد غياب، رغم أنه فقد الاستحواذ على الكرة 11 مرة، من أصل 52 لمسة.

    فاتي لم يفقد بريقه

    ليست المرة الأولى، التي يشارك فيها أنسو فاتي، بديلًا ويصنع الفارق، 32 دقيقة كافية، لأن ينثر بريقه في أرض الميدان، ويسجل هدفًا ثمينًا، كان بمثابة "سلاح ذي حدين".

    السلاح الأول في صدر منافسي موناكو على المقاعد الأوروبية، حيث أعلن الفريق عن نفسه منافسًا شرسًا على مقعد قاري، ولو كان في دوري المؤتمر الأوروبي، والآخر في وجه ميتز الذي تأكد هبوطه رسميًا إلى الدرجة الثانية.

    ولكن، ينبغي الإشارة أيضًا إلى تألق ماجني أكليوش، الذي كان بمثابة "المحرك الدينامو"، لموناكو، في اللقاء، بأكثر من فرصة محققة، وتقديم (بري أسيست)، في لقطة الهدف الثاني لفاتي.

  • موهبة برشلونة يثبت ذاته

    في الوقت الذي يدور فيه الحديث بشأن مستقبل أنسو فاتي، المعار من برشلونة إلى موناكو، بين البقاء أو العودة، لا يزال موهبة البيت الكتالوني، يعلن عن ذاته، ويؤكد أن الماكينة وإن توقفت في بعض المباريات، فإنها قادرة على العودة للدوران، في أصعب اللحظات الحاسمة، حيث أن أهداف فاتي مؤخرًا باتت تتسم بطابع الحسم.

    * تسجيله هدف الفوز في شباك لانس، بالجولة 23.

    * تسجيله هدف تقليص الفارق في التعادل مع أوسير، بالجولة 30.

    * تسجيله هدف الانتصار على ميتز، في الجولة 32.

    صاحب الـ23 عامًا، مرّ بالكثير من لحظات الجفاف التهديفي، على مدار الموسم في الدوري الفرنسي، وباتت مشاركته في المباريات، تتراوح بين الأساسي أو البديل، إلا أنه أثبت بأنه لا يزال قادرًا على صنع الفارق أينما حل في أرض الميدان.

