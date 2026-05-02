العائد بعد غياب: بوجبا يحبس الأنفاس مرتين أمام ميتز .. والهدف من أنسو فاتي "ينقذ" ويقود للهبوط!

مع اللمسة يأتي التصفيق والهتافات من المدرجات، هكذا كان الحال مع النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي شارك أساسيًا مع موناكو لأول مرة، في مباراة ميتز.

بوجبا شارك أساسيًا وأنسو فاتي صنع الريمونتادا، وموناكو يحقق النقاط الثلاث التي كان بحاجة ماسّة إليها، من أجل الزحف نحو المراكز المؤهلة لأوروبا، حيث حقق فوزًا على مضيفه ميتز بنتيجة (2-1)، على ملعب سانت سيمفورين، ضمن حساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

وتقدم جيسي ديمينجي لأصحاب الأرض في الدقيقة 49، قبل أن يتعادل فلوريان بالوجون لموناكو، في الدقيقة 61، فيما وقّع أنسو فاتي على هدف الريمونتادا، في الدقيقة 90+1.

ورفع موناكو رصيده إلى 54 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب (ليج 1)، بينما يأتي ميتز في المركز الثامن عشر، والأخير، برصيد 16 نقطة، ليهبط رسميًا إلى الدرجة الثانية.