بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري على التوالي أمام جنوة وفيرونا، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب دال أرا، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب أوليمبيكو بفضل ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري.
Getty Images/Calciomercato
ترجمه
بولونيا - روما LIVE 1-1: بيليجريني يرد على برنارديسكي! مالين يضرب القائم مرة أخرى
شاهد البث المباشر على NOW
تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عندما تشترك من خلال هذه الروابط، سنحصل على عمولة
تابع بيانات السباق
الأهداف والأحداث البارزة
الجدول
بولونيا - روما 1-1
الهدافون: 50' برنارديسكي (بولونيا)، 71' بيليجريني (روما)
بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا (79' ليكوغيانيس)؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو (71' كامبياغي)؛ كاسترو (79' دالينغا). مدرب: إيطاليانو
روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك (66' هيرموسو)؛ رينش (58' تسيميكاس)، إل عيناوي (66' بيليجريني)، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة (46' فاز)؛ مالين. المدرب: جاسبريني
الحكم: جابلونسكي
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب)، ويسلي (ر)، كاسال (ب)، كريستانتي (ر)
طرد: -
إعلان