بولونيا - روما LIVE 1-1: بيليجريني يرد على برنارديسكي! مالين يضرب القائم مرة أخرى

بولونيا - روما 1-1



الهدافون: 50' برنارديسكي (بولونيا)، 71' بيليجريني (روما)

بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا (79' ليكوغيانيس)؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو (71' كامبياغي)؛ كاسترو (79' دالينغا). مدرب: إيطاليانو

روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك (66' هيرموسو)؛ رينش (58' تسيميكاس)، إل عيناوي (66' بيليجريني)، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة (46' فاز)؛ مالين. المدرب: جاسبريني

الحكم: جابلونسكي

اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب)، ويسلي (ر)، كاسال (ب)، كريستانتي (ر)

طرد: -