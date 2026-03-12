Goal.com
بولونيا - روما LIVE 0-0: معجزة سفيلار على برنارديسكي، سرقسطة يضيع الفرصة

تابع السباق مباشرة.

بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري على التوالي أمام جنوة وفيرونا، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب دال أرا، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب أوليمبيكو بفضل ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري.

    بولونيا - روما 0-0

    الهدافون: -

    بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو؛ كاسترو. مدرب: إيطاليانو

    روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك؛ رينش، إل عيناوي، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة؛ مالين. المدرب: جاسبريني

    الحكم: جابلونسكي

    اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب)، ويسلي (ر)

    طرد: -

