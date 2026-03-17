بولونيا، إصابة سكوروبسكي: إصابة في العضلة الفخذية الخلفية، لن يشارك في مباراة روما والموسم على وشك الانتهاء

ضربة قاسية لبولونيا بسبب إصابة سكوروبسكي. تأكدت رسمياً الأخبار التي كان يخشاها فريق «الروسوبلو»: لن يتمكنوا من الاستعانة بحارس مرمى الفريق الأساسي لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع. وكما ذكرنا، فإن سبب توقف اللاعب البولندي هو إصابة متوسطة إلى شديدة في العضلة الفخذية اليسرى تعرض لها في نهاية المباراة ضد ساسولو، عندما تمكن سكوروبسكي، وهو يبكي، من البقاء في الملعب، وذلك أيضًا لأن إيتاليانو كان قد استنفد جميع التبديلات، وبالتالي لم يكن بإمكان الحارس الثاني رافاليا أن يحل محله. سيكون الحارس البولوني هو من يدافع عن مرمى فريقه في مباراة الإياب الحاسمة ضد روما، الفريق السابق للبولندي.

وقد أعلن بولونيا نفسه عن نتائج الفحوصات التي أجريت على الحارس، حيث قدم تحديثاً عن اللاعبين المصابين. استعداداً لمباراة روما وبولونيا، استأنف فريق إيتاليانو التدريبات بمشاركة مورو مع المجموعة، ولكن بدون سكوروبسكي ودي سيلفستري، الذي أصيب هو الآخر في ملعب مابي وسيخضع هو أيضاً للفحوصات المعتادة في الساعات القادمة.