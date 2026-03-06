Goal.com
Nazionale Buffon Gattuso GravinaGetty Images
Michael Baldoin

بوفون يتحمل المسؤولية: أنا من اختار جاتوزو وهذا ما سأفعله إذا لم تتأهل إيطاليا لكأس العالم!

إيطاليا في الملحق بحثًا عن تفادي الغياب الثالث على التوالي عن المونديال

الوقت يمر وتقترب حتماً المباراة المرتقبة بين المنتخب الإيطالي وإيرلندا الشمالية، نصف نهائي التصفيات التي تحدد من سيتأهل إلى كأس العالم القادمة، المقرر إقامتها هذا الصيف في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصبًا على المباريات الأخيرة في الدوري: سيكون أمام اللاعبين بضعة أسابيع قبل أن يجتمعوا من جديد للموعد المنتظر مع المنتخب الوطني.

في غضون ذلك، أجرى رئيس وفد المنتخب الإيطالي واللاعب السابق رقم واحد في المنتخب الوطني جانلويجي بوفون مقابلة مطولة مع صحيفة Il Messaggero، تناول فيها عدة مواضيع: من وضع المنتخب الوطني إلى القضية التي تورط فيها أليساندرو باستوني وبيير كالولو.

  • "حاسم في اختيار جاتوسو"

    "اختيار جاتوزو؟ نعم، لقد كنت حاسماً، ولكن إلى حد ما، لأنني، كما أقول دائماً، لم أحب أبداً الرجال الذين يتولون القيادة بمفردهم، وفي هذه الحالة أيضاً كان هناك نقاش جيد مع الرئيس جرافينا. ولو كان قد رفض، لما تم شيء".

  • "جاتوزو هو الشخص المناسب: إنه متعاطف ويجيد بناء العلاقات"

    "لماذا هو بالذات؟ هناك مدربون مناسبون في بعض اللحظات التاريخية. كان رينو الشخص المناسب في ذلك الوقت: إنه شخص متعاطف، يعرف كيف يقيم العلاقات، يعتني بعلاقته مع اللاعبين بطريقة حقيقية ومباشرة، ولديه معرفة فنية ممتازة. إنه يعرف كيف يبرز الشعور بالانتماء، فكرة الفريق، وهو دائمًا أفضل شيء، ما يساعدك على تجاوز العقبات. خاصة في المنتخب الوطني. كل رأي له، كل حكم، كل فكرة له يتم تفسيرها جيدًا من قبل اللاعبين، لأنه عاش تجربة غرفة الملابس. وربما بالنسبة لي، طريقة التفكير هذه خاطئة: ربما نحن اللاعبين أكثر بساطة في تقييم بعض الجوانب".

  • الخوف من عدم التأهل

    "قلق بشأن كأس العالم؟ لا، "الثقة" هي السائدة. الكلمة هي الثقة. الثقة التامة. لكي تتمكن من تحليل لحظات معينة، أول ما عليك فعله هو الابتعاد عن السياق وإجراء تحليلات كما لو كنت شخصًا ثالثًا. إيجاد الوضوح اللازم لتحليل الموقف."

    ثم يواصل: "لنأخذ ورقة وقلمًا ونكتب أسماء لاعبي المنتخب الإيطالي: نحن مجموعة شديدة التنافسية لمستويات أعلى من تلك التي يمكن أن تكون في مباراة فاصلة، وبالتالي فإن معرفة أننا سنلعب مباراة فاصلة مع لاعبين مثل دوناروما، وديماركو، وباستوني، وكالافيوري، وباريلا، وتونالي، وريتيجي، وكين، وبيو إسبوزيتو، يا إلهي، كيف يمكن لإيطاليا ألا تتأهل؟ أعني، أجد صعوبة في تصديق ذلك. ثم ربما قد يحدث ذلك للمرة الثالثة. لكن على الأقل سأصل إلى هناك بهدوء وأنا أعلم أن هذه هي الحقيقة. ثم قد يثبت الملعب عكس ذلك لأن الكثير من الأشياء يمكن أن تحدث هناك".

  • "من حيث الجودة، أرى إيطاليا ضمن أفضل 10 دول في العالم: أود أن نصل إلى ربع النهائي"

    "أين أضع إيطاليا في كأس العالم؟ بالتأكيد في المراكز العشرة الأولى. أحيي النرويج، التي تتطور في جميع الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية. عندما كنت تواجههم في الماضي، كنت تعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكنك كنت تدرك أنك الأفضل، أما اليوم فهم لاعبون أقوياء بدنيًا وفنيًا. في الماضي كانوا فقط ضخام البنية وخشنين."

    ثم يضيف: "ما هو الهدف في حالة التأهل؟ أود الوصول إلى ربع النهائي. ثم يعتمد الأمر على ألف متغير: إذا واجهت الأرجنتين أو البرازيل في دور الـ16، أو إذا واجهت فرقًا أضعف، فربما تصل إلى النهائي. لكن، من حيث القيمة، إيطاليا تستحق ربع النهائي. في عام 2006، كنا محظوظين، أما في عام 2010، فقد كان الحظ سيئًا في كل شيء، حيث تعرضنا أنا وبيرلو وجاتوزو للإصابة".

  • "فيراتي يحظى بتقدير كبير في المنتخب الوطني"

    "فيراتي في المنتخب الوطني؟ لطالما كان ماركو شخصية محبوبة في غرفة الملابس، وكان الجميع يحبونه. استدعاؤه لن يثير استياء اللاعبين. خاصة أنه يتمتع بمهارات فنية عالية للغاية، لدرجة أن الجميع يعترفون بقيادته الفريدة".

  • "عدم الوصول لكأس العالم؟ أتحمل المسؤولية وأستقيل"

    "إذا لم تصل إيطاليا إلى كأس العالم، هل سأستقيل؟ أؤكد ذلك. أنا دائمًا أول من يتحمل المسؤولية عن كل شيء. سأخرج من المشهد، إذا كان من الضروري إيجاد كبش فداء. سأخذ أغراضي وأعود إلى المنزل. هل هذا هو المشكلة؟ لكن ما هذه الطريقة في التفكير؟ هذا الأمر يقودني إلى الجنون، لا يوجد أي جهد لفهم ما إذا كان المحترف لديه قيم حقيقية، وما إذا كان قادرًا. هكذا، الأمر أشبه برمي عملة معدنية في الهواء: إذا سارت الأمور على ما يرام، فجميعهم بارعون، وإذا سارت الأمور على نحو سيئ، فجميعهم سيئون. أجد هذه الطريقة في التفكير والاختيار محرجة، لكنها لا بأس بها".

  • حول ديربي إيطاليا: "باستوني يدفع ثمنًا باهظًا: من غير المعقول ألا يتدخل الفيديو في حالة كالولو"

    ثم تعليق على الحادثة التي أثارت الكثير من الجدل في ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس: "تلك المباراة كانت تأكيدًا على أن تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) أمر لا غنى عنه، وندرك أنه يجب أن تتدخل في حالات مثل حالة كالولو. كيف لا يمكن التدخل في خطأ فادح كهذا؟ من الذي يمكن أن يفكر في شيء كهذا؟ إنها إجراءات تدفعك إلى الجنون. إذا تجنبت خطأً فادحًا، فإنك تفيد كرة القدم، وليس العكس. هناك أيضًا شيء يجب مراجعته فيما يتعلق بالاحتكاكات: لا توجد مخالفة في كل لمسة. من لعب كرة القدم يمكنه مساعدة الحكام. يجب أن يكون هناك حوار بين الأطراف. إذا تم إطلاق صافرة في كل احتكاك، فإن اللاعب سيفهم ذلك على الفور ولن يساعدك وسيقع على الأرض".

    وعن باستوني: "تحدثنا معاً. وجدت الأمر مبالغاً فيه بعض الشيء، وسيتلاشى هذا الأمر حتماً. لقد اعتذر، وهو يدفع الثمن، لكن أكثر بكثير من ذنبه".

