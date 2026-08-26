الآن يقولون "أهلًا ببوسيتش ولنسخر من ماتياس يايسله" .. ونجم الأهلي ينسف وجهة نظر الجمهور عبر بوابة أوكلاند

الليلة ربما هي المرة الأولى التي لن يترحم بها جمهور الأهلي على المدرب الألماني السابق ماتياس يايسله، فقد نجح خليفته الكرواتي مارينو بوسيتش في أول اختبار خارجي له مع الراقي بنجاح.

بوسيتش قاد الأهلي اليوم الأربعاء، للفوز أمام أوكلاند إف سي النيوزيلندي بهدف نظيف، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الدور الأول من كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

هدف المباراة الوحيد سجله البديل السعودي صالح أبوالشامات في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، بفضل تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

فيما شهد اللقاء إشهار الحكم المصري أمين عمر الكارت الأحمر المباشر في وجه لاعب أوكلاند سام كوسجروف في الدقيقة 87، على إثر تدخل عنيف على قدم فالنتين أتانجانا.

وبتلك النتيجة، يصعد الراقي للدور الثاني من كأس إنتركونتيننتال، حيث يواجه صن داونز الجنوب إفريقي.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي وأوكلاند إف سي، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..