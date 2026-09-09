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زهيرة عادل

بوستيكوجلو بين الذنب والتجربة .. النصر يفشل في تحدي الهلال لكنه يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا وأبها يحرج رئيسه "الانهزامي"!

فقرات ومقالات
النصر ضد أبها
النصر
أبها
دوري روشن السعودي
أنجي بوستيكوجلو
عبد الله الحمدان

أبرز ملامح فوز النصر أمام أبها..

لأن النصر"أستاذ" في حبس أنفاس جماهيره، ظلت الأعصاب مشدودة طوال 90 دقيقة أمام أبها؛ متذيل جدول الترتيب!


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العالمي حقق يوم الأربعاء، فوزًا بشق الأنفس أمام أبها بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.

ثنائية العالمي سجلها كريستيانو رونالدو وعبدالله الحمدان في الدقيقتين 22 و58، قبل أن يسجل نبيل فقير هدف أبها الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 15 في وصافة جدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر"، فيما تجمد رصيد أبها عند نقطة وحيدة في المركز الـ18 والأخير.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة النصر وأبها، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • لاعبو أبها أحرجوا رئيسهم الانهزامي

    لا يختلف اثنان عن كون أبها فاجأ الجميع باللعب ند لند أمام النصر، وهو الفريق الذي حصد نقطة وحيدة خلال خمس جولات سابقة.



    لكن في وقت كان يؤمن به اللاعبون بأنفسهم وفي قدرتهم على إحراج نجوم العالمي، كان رئيسهم يصدر لهم الروح الانهزامية عبر منشوراته قبل المباراة!

    سعد حامد الأحمري؛ رئيس نادي أبها، كتب قبل اللقاء عبر حسابه على منصة "إكس": "اليوم تذكرت حصص أيام كورونا"، في منشور فُسر على أنه استياء من ضغط المباريات وعدم القدرة على خوض حصص تدريبية كافية كما كان الحال في أيام الحظر خلال جائحة كورونا في عام 2020.



    الأدهى أن أحد مشجعي النصر سأل رئيس أبها متهكمًا عما إذا كان يمكنه مواساته من الآن على الهزيمة أم ينتظر لبعد انتهاء المباراة، ليجيبه: "كما تشاء!".

    رسائل انهزامية غير مقبولة من رجل في منصب رئيس النادي وإلا من الأولى أن يقدم استقالته طالما أنه غير واثق في لاعبيه ويقدم لهم الشماعة الجاهزة لقبول الهزيمة!


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  • فشل في خطف الصدارة من الهلال لكنه حقق رقمًا عالميًا

    جمهور النصر كان يمني نفسه بتسجيل المزيد من الأهداف أمام أبها على أمل خطف الصدارة من الغريم التقليدي الهلال، لكن بعد ما حدث في اللقاء، مؤكد أنهم يحمدون الله على الخروج بالثلاث نقاط بغض النظر عن عدد الأهداف المسجلة.

    لكن بعيدًا عن تلك الحسبة التي عسفت الجماهير طوال الـ90 دقيقة، فقد حقق النصر رقمًا قياسيًا عالميًا بفضل هز شباك أبها الليلة..

    عادل العالمي الرقم القياسي المسجل باسم نادي ريفر بليت الأرجنتيني في أطول سلسلة تهديفية في تاريخ بطولة الدوري المحلي بواقع 93 مباراة متتالية.

    النادي الأرجنتيني فعلها بين عام 1936 و1939، وأمام النصر فرصة لكسر هذا الرقم في الجولة المقبلة خلال مواجهة الخليج، لينفرد بأطول سلسلة تهديفية في تاريخ دوريات العالم أجمع.


  • بوستيكوجلو بين الذنب ومباريات تكسب ولا تلعب

    ذكرنا سلفًا أن أبها قدم مباراة كبيرة، أحرج بها نجوم النصر، والحقيقة أن المدرب الاسترالي أنجي بوستيكوجلو قدم لهم هذه الفرصة على طبق من ذهب..

    العالمي دخل المباراة في ظل غياب الثنائي جواو فيليكس وكينجيسلي كومان، وهما من كانا يمنحان الشق الهجومي للفريق روحًا.

    غيابات ظن بوستيكوجلو أنها لن تكون مؤثرة أمام فريق حصد نقطة وحيدة منذ بداية الموسم، فاستغل الفرصة لتجربة طريقة لعب 4-4-2، مع سحب أنجيلو من وسط الملعب للحل محل كومان على الطرف الأيمن، ووضع الحمدان كمهاجم ثان بجانب كريستيانو رونالدو بدلًا من صانع اللعب جواو فيليكس .. وهنا كانت المشكلة.

    قوة وسط النصر في الأساس منذ الموسم الماضي قائمة على وجود أنجيلو؛ اللاعب القادر على تخفيف الضغط عن الفريق والخروج بالكرة وبناء الهجمات بسلاسة، تلك القوة تختفي تمامًا حال الدفع به على الطرف.

    صحيح أن أنجيلو صنع الهدف الأول لرونالدو في المباراة، لكنها النقطة المضيئة الوحيدة له على مدار 90 دقيقة، بخلاف أنه صناعة من عرضية من ركلة ركنية.

    وما بين اللعب بطريقة لا تناسب لاعبي النصر (4-4-2)، وتفريغ وسط الملعب بسحب أنجيلو، كاد النصر أن يقع في فخ أبها، لكن القدر كان رحيمًا به.

    في الأخير في مثل هذه الأوقات تتصدر عبارة "مباريات تكسب ولا تلعب"، في ظل الغيابات وفرصة لتجربة ما هو جديد!


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  • الأخطاء الساذجة عرض مستمر

    إن كان بوستيكوجلو أراد تجربة بعض الأمور خلال مواجهة أبها، فهناك شيء ثابت في النصر على مدار الموسم الماضي ومستمر في الموسم الجاري ألا وهو أخطاء حراسه الساذجة..

    سواء نواف العقيدي أو البرازيلي بينتو فكلاهما له لحظات تألق لا تنسى مع النصر، لكن عندما يفقد أي منهما التركيز، تحضر الأخطاء فورًا، المشكلة أنها لا تكون أخطاء واردة، بل بدائية ولا تخرج حتى من حارس هاوٍ.

    الليلة أمام أبها، أخطاء بينتو بوضع لاعب واحد فقط في حائط الصد أمام ركلة حرة للخصم، وتبع هذا الخطأ برد فعل ساذج أمام تسديدة نبيل فقير، رغم أنه كان قريبًا من الإمساك بالكرة.



    مثل تلك الأخطاء تعيد للأذهان على الفور الصراع الذي خاضه النصر في الميركاتو الصيفي المنقضي بشأن احتمالية التعاقد مع حارس مرمى جديد ورحيل الثنائي بينتو العقيدي.


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