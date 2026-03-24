بوزو: "أودينيزي تبحث عن شركاء ماليين مثل أتالانتا، وقيمة نادينا تبلغ 300 مليون يورو"

يستعد جيامباولو بوزو للاحتفال بمرور 40 عامًا على توليه ملكية نادي أودينيزي.





صرح مالك النادي الفريولي لراديو راي غر بارلمينتو: "لا نريد البيع، بل نريد تدويل النادي لتحسين النتائج الرياضية، كما فعل أتالانتا إلى حد ما".

"نادي كومو هو معجزة: المال وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون قادراً على إدارة النادي وشراء اللاعبين. لا أعرفهم، لكنهم بارعون جداً وقد استثمروا أموالهم بشكل جيد".





"ميزانيتنا إقليمية والهدف هو البقاء في الدوري بهدوء، وهذا ما تسمح به مواردنا. قد يحدث أن يبرز لاعب لدينا يصعب الاحتفاظ به، لكن للوصول إلى الكؤوس الأوروبية نحتاج إلى المزيد. كانت الصفقة التي وقعناها تنص على بيع أودينيزي مقابل 300 مليون يورو، لكننا لا ننوي البيع: نحن نسعى إلى مشاركة بعض الصناديق فقط من أجل تحسين مستوانا الرياضي".



