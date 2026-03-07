بوروسيا دورتموند يؤكد رحيل لاعب المنتخب الألماني كلاعب حر بعد سبع سنوات مع عملاق الدوري الألماني

وصل براندت إلى دورتموند في عام 2019، قادمًا من منافسه باير ليفركوزن في صفقة قيمتها حوالي 25 مليون يورو. منذ ذلك الحين، خاض مئات المباريات، وأصبح أحد الوجوه الأكثر شهرة في الفريق. على الرغم من الانتقادات التي توجه إليه أحيانًا بشأن ثباته في الأداء، إلا أن قدراته الفنية ورؤيته جعلته في كثير من الأحيان الفائز في المباريات لفريق شوارزجيلبن خلال الحملات المحلية والأوروبية.

يبدو أن قرار الانفصال متبادل وودي، حيث ترى إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لبداية جديدة. أكد ريكن أن العلاقة لا تزال قوية على الرغم من رحيله الوشيك، قائلاً: "نحن نفترق مع الكثير من التقدير". سيكون للفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني الآن السبق في التخطيط لتعاقداته في فترة الانتقالات القادمة بدون لاعبه رقم 10 الذي خدم النادي لفترة طويلة.