Getty
ترجمه
بوروسيا دورتموند يقاوم اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقيع فيليكس نميشا على عقد جديد
تأمين مترونوم خط الوسط
أكد دورتموند يوم الأربعاء أن نميشا قد وقع عقدًا جديدًا بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي لاعب الوسط الجدد من الوكالة الإنجليزية The Talent Table.
وبموجب العقد الجديد، سيبقى اللاعب في النادي حتى عام 2030، بزيادة عامين عن تاريخ انتهاء عقده السابق في عام 2028. ويمثل هذا إعلانًا هامًا عن نية إدارة بوروسيا دورتموند، بما في ذلك المدير الرياضي سيباستيان كيل. وكجزء من الاتفاق، من المتوقع أن ينضم نميشا إلى صفوف اللاعبين الأعلى أجراً في النادي.
وقال كيل في الإعلان: "بعد بعض الحظ السيئ مع الإصابات في بداية مسيرته هنا في دورتموند، أصبح فيليكس جزءًا مهمًا جدًا من فريقنا. قدرته على تغطية المساحات والتغلب على الخصوم تجعله ذو قيمة كبيرة لنا في وسط الملعب، وهو دائمًا ما يجد حلولًا إبداعية، حتى تحت الضغط. إنه يضفي جودة لا تصدق على الملعب - سواء بالنسبة لنا أو للمنتخب الألماني. نحن مقتنعون بأن منحنى تطوره سيستمر في الارتفاع في المستقبل".
عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز يشعرون بالإحباط
كان السبب وراء الإلحاح الذي أبداه مجلس الإدارة الألماني هو تزايد عدد المعجبين به في الدوري الإنجليزي الممتاز. يتمتع نميشا بشعبية كبيرة في إنجلترا، حيث قضى سنوات تكوينه في أكاديمية شباب مانشستر سيتي. كان العديد من الأندية الكبرى تراقب تقدمه عن كثب، حيث أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اهتمامًا كبيرًا بعودة لاعبه السابق.
كما أفادت التقارير أن مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير كانوا يتابعون وضع اللاعب الدولي الألماني قبل انتقال محتمل في الصيف. من خلال التعاقد معه، أنهى بوروسيا دورتموند فعليًا أي آمال في صفقة بسعر مخفض. يمثل هذا لحظة حاسمة للاعب الذي تم التعاقد معه في الأصل مقابل 30 مليون يورو من فولفسبورغ في عام 2023 ليحل محل جود بيلينجهام.
يقول نميشا: "لقد مررت بالعديد من التجارب الرائعة مع هذا النادي وجماهيره على مدار السنوات القليلة الماضية، وأنا ممتن للغاية لثقة النادي بي. أريد أن أرد هذه الثقة ببذل قصارى جهدي من أجل بوروسيا دورتموند".
المدير يشيد بالتطور التكتيكي
لم يمر صعود لاعب الوسط مرور الكرام على المدرب نيكو كوفاتش، الذي أشاد بتطوره التكتيكي. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، قال كوفاتش: "فيليكس يتطور في الاتجاه الصحيح. إنه بمثابة الميترونوم في خط الوسط، ويوجه ويدير لعبنا. نحن بحاجة إليه. أنا سعيد لأنه يتطور بشكل جيد".
بعد أن واجه في البداية انتقادات بسبب سعره المرتفع الذي اعتبره الكثيرون غير مبرر، نجح نميشا في إسكات منتقديه ليصبح القائد بلا منازع لوسط ملعب دورتموند. وقد مكنته هذه النضج التكتيكي من خوض 108 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وسجل 13 هدفاً.
- Getty Images Sport
طموحات كأس العالم تلوح في الأفق
بالإضافة إلى نجاحه مع ناديه، يضع نميشا نفسه أيضًا في مكانة مهمة ضمن تشكيلة المنتخب الوطني. يُعتبر اللاعب الدولي الذي خاض ست مباريات دولية أن لديه فرصة كبيرة في الحصول على مكان في تشكيلة المنتخب للمشاركة في البطولة القادمة. وفي معرض حديثه عن فرص اللاعب، أوضح كوفاتش أن لاعب الوسط سيشارك في كأس العالم إذا حافظ على صحته.
بالبقاء في سيغنال إيدونا بارك، يضمن نميشا بقاءه في قلب أحد أكبر الأندية الأوروبية. وهذا يوفر له منصة مثالية للحفاظ على مستواه قبل البطولة الدولية. ويعد الاحتفاظ بنجمهم انتصارًا كبيرًا لكيل ومجلس إدارة بوروسيا دورتموند، حيث يضمنون بقاء لاعب وسطهم في المستقبل المنظور.
إعلان