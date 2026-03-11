بوروسيا دورتموند يقاوم اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقيع فيليكس نميشا على عقد جديد

أكد دورتموند يوم الأربعاء أن نميشا قد وقع عقدًا جديدًا بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي لاعب الوسط الجدد من الوكالة الإنجليزية The Talent Table.

وبموجب العقد الجديد، سيبقى اللاعب في النادي حتى عام 2030، بزيادة عامين عن تاريخ انتهاء عقده السابق في عام 2028. ويمثل هذا إعلانًا هامًا عن نية إدارة بوروسيا دورتموند، بما في ذلك المدير الرياضي سيباستيان كيل. وكجزء من الاتفاق، من المتوقع أن ينضم نميشا إلى صفوف اللاعبين الأعلى أجراً في النادي.

وقال كيل في الإعلان: "بعد بعض الحظ السيئ مع الإصابات في بداية مسيرته هنا في دورتموند، أصبح فيليكس جزءًا مهمًا جدًا من فريقنا. قدرته على تغطية المساحات والتغلب على الخصوم تجعله ذو قيمة كبيرة لنا في وسط الملعب، وهو دائمًا ما يجد حلولًا إبداعية، حتى تحت الضغط. إنه يضفي جودة لا تصدق على الملعب - سواء بالنسبة لنا أو للمنتخب الألماني. نحن مقتنعون بأن منحنى تطوره سيستمر في الارتفاع في المستقبل".