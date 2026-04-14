بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: يُقال إن بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقالات مذهلة مع موهبة فذة

يُقال إن بوروسيا دورتموند قد أبدى اهتمامًا باللاعب الموهوب كينيت إيكهورن. لكن قد يواجه النادي خسارة فادحة في الصيف بسبب صفقة تتعلق بلاعب آخر. آخر الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: تم الإعراب عن الاهتمام! دورتموند يسعى لضم موهبة عملاقة مطلوبة

    يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند يكثف جهوده للتعاقد مع الموهبة البارزة كينيت إيكهورن من نادي هيرتا برلين. ووفقًا لذلك، فقد أجرى النادي الذي يلعب في الدوري الألماني بالفعل اتصالات أولية مع اللاعب وأعرب عن اهتمامه المبدئي بانتقاله. هذا ما أوردته صحيفة «بيلد». ومع ذلك، فإن هذه الصفقة تثير جدلًا داخليًا.

    فمن الناحية النظرية، يثق النادي في قدرة المواهب الشابة المتميزة في خط الوسط، موسى كابا (17 عاماً) وإنزو دوارتي (17 عاماً)، على تحقيق انطلاقة كبيرة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن النادي مقتنع أيضاً بأن إيكهورن، الذي يمكنه الانتقال في الصيف بموجب بند الخروج مقابل 10 إلى 12 مليون يورو فقط، سيزيد من قيمته السوقية عدة أضعاف.

    وقد نجح اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط في تحقيق انطلاقة فورية مع فريق هيرتا الأول في موسمه الأول تحت قيادة المدرب شتيفان ليتل، وتطور خلال الموسم ليصبح لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في مركز الوسط الدفاعي. وفي أوائل ديسمبر، دخل التاريخ باعتباره أصغر هداف في كأس الاتحاد الألماني.

    ثم أعاقته إصابة خطيرة في الكاحل مع نهاية العام. اضطر إيكهورن إلى التوقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، ولم يعد إلى الملاعب إلا في أوائل أبريل. وهو يقود الآن منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا كقائد للفريق. في بوروسيا دورتموند، يمكنه أن يسد فجوة كبيرة في التشكيلة بصفته لاعب وسط قوي في الجري والمنافسة بجانب فيليكس نميشا، وأن يلعب دوراً حاسماً، إذا تمكن من التكيف بسرعة مع المستوى الأعلى كما فعل عند انتقاله من فرق الشباب إلى الدوري الألماني الثاني.

    ومع ذلك، فإن بوروسيا دورتموند ليس النادي الوحيد ذو الاسم الكبير الذي أبدى اهتمامه بإيخورن. منذ أشهر، يُقال إن بايرن ميونيخ مهتم بشكل خاص بهذا اللاعب المتميز في خط الوسط. في ديسمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة بيلد أن كشافي بطل ألمانيا "أعجبوا بشدة" بمزيج إيخورن من "المراوغات، الرؤية الشاملة، الهدوء، الديناميكية واللحظات الحاسمة" إلى جانب "نضج بدني لا يصدق". لكن "سبورت 1" أفادت مؤخرًا أن بايرن ميونيخ قد انسحب من سباق التعاقد مع إيكهورن.

    وبالتالي، من المتوقع أن تتنافس أندية أخرى على إيشورن. فقد أفاد فابريزيو رومانو مؤخرًا أن مانشستر سيتي قد دخل أيضًا في السباق. ومن الدوري الألماني، يُقال إن أينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وRB لايبزيغ قد وضعوا عينهم على لاعب الوسط

    وكان إيكهورن قد وقع عقداً طويل الأمد مع هيرتا في يوليو 2025، ولم يذكر النادي العاصمي أي تفاصيل عن المدة الدقيقة للعقد. ومع ذلك، يُقال إن المسؤولين في النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية يبذلون جهوداً مكثفة لتجديد العقد مرة أخرى، من أجل الحصول على بند الخروج في ظل الاهتمام الذي أبدته العديد من الأندية.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: "مستقبل غير مؤكد!" نجم دورتموند قد يتحول نهائياً إلى فشل ذريع

    يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند يواجه صفقة خاسرة في الصيف. فوفقًا لما أوردته صحيفة «روهر ناخريشتن»، فإن «مستقبل» يان كوتو «غير مؤكد» - وذلك على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2029. وبعد موسم ثانٍ متفاوت الأداء للغاية، من المرجح، حسبما ذكرت «روهر ناخريشتن»، أن يفكر كل من اللاعب والنادي في مدى جدوى استمرار التعاون بينهما. 

    صحيح أن كوتو حقق بعض التقدم مقارنة بموسمه الأول الكارثي مع الفريق الأصفر والأسود، كما زاد وقت لعبه بشكل ملحوظ بنسبة 53 في المائة تقريبًا، لكنه لا يزال بعيدًا عن منافسه جوليان رايرسون، لأنه ضعيف دفاعيًا ونادرًا ما يتمكن من فرض نفسه هجوميًا.

    وإذا انفصل الطرفان بالفعل في الصيف، فإن خسارة مالية ضخمة في صفقة انتقال كوتو ستكون أمراً لا مفر منه بالنسبة لـ BVB. بسبب شرط شراء مشكوك فيه للغاية بقيمة 20 مليون يورو، والذي تم تفعيله في حالة كوتو بعد سبع مباريات رسمية وثلاث مشاركات في التشكيلة الأساسية، دفع بوروسيا دورتموند مقابل اللاعب البرازيلي الدولي أربع مرات في مانشستر سيتي مبلغاً لن يقدمه أي نادٍ آخر نظراً لأدائه في دورتموند.

    منذ عدة أسابيع، أصبح كوتو مرة أخرى خارج التشكيلة بشكل شبه كامل تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش. ولأن رايرسون كان موقوفاً بسبب بطاقة صفراء في المباراة الكبرى ضد بايرن ميونيخ (2-3)، شارك كوتو في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية والأخيرة حتى الآن في النصف الثاني من الموسم. وقد قدم أداءً قوياً للغاية في مواجهة لويس دياز (تقييم 3.5)، لكنه لم يشارك سوى في 33 دقيقة فقط في الدوري الألماني منذ ذلك الحين.

    جلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في كل من مباراتي هامبورغ وشتوتغارت، واضطر إلى التغيب عن المباراة التي خسرها الفريق 0-1 في نهاية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل عضلية. سجل كوتو حتى الآن هدفين وصنع هدفاً واحداً في 25 مباراة رسمية.

  • بوروسيا دورتموند - جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعدالمباراة
    18 أبريل، الساعة 15:30TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)
    26 أبريل، الساعة 17:30بوروسيا دورتموند - فرايبورغ (الدوري الألماني)
    3 مايو، الساعة 17:30بوروسيا مونشنغلادباخ - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
