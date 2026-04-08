المزيد من الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند:
المزيد من الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند:
كان بوروسيا دورتموند قد أعلن في فبراير عن تعزيز صفوفه اعتبارًا من الصيف المقبل باللاعب الشاب الموهوب كاوا براتيس، الظهير الأيسر. سينتقل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى بوروسيا دورتموند في أغسطس، عند بلوغه سن الثامنة عشرة، مقابل 12 مليون يورو تدفع للنادي البرازيلي كروزيرو الذي يلعب في الدوري الممتاز.
منذ أن أصبح انتقال براتيس أمراً مؤكداً، حدث تطور غريب في مسيرة الشاب: آخر مشاركة له مع ناديه الحالي كانت في 14 فبراير. وبعد أيام قليلة، أُعلن رسمياً أن براتيس سينتقل إلى دورتموند - ومنذ ذلك الحين لم يلعب دقيقة واحدة مع كروزيرو.
منذ نهاية فبراير، كان اللاعب البرازيلي الشاب ضمن قائمة الفريق في تسع مباريات رسمية، لكنه لم يشارك في أي منها. لذا، لا بد أن يشعر نادي بوروسيا دورتموند بالقلق من أن اللاعب الجديد الذي كلف النادي 12 مليون يورو قد يصل إلى بوروسيا في الصيف دون أن يكون لديه خبرة لعب كافية.
لم يكن براتيس لاعباً أساسياً في كروزيرو حتى قبل الإعلان عن انتقاله، لكنه شارك، على سبيل المثال، ثلاث مرات في التشكيلة الأساسية للنادي العريق من بيلو هوريزونتي في يناير. بعد ذلك، لم يشارك سوى مرتين في فبراير، لمدة سبع دقائق في كل مرة.
يُعتبر براتيس في بوروسيا دورتموند الظهير الأيسر المستقبلي، وقد وقع عقداً طويل الأمد حتى عام 2031. ومن المقرر أن يتم إعداده بحذر بعد وصوله في أغسطس.
الأمر الجيد بالنسبة لهذا الموهبة البارزة: على عكس ناديه، تمكن مؤخرًا من اكتساب بعض الخبرة في اللعب مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا. في الفوزين بنتيجة 3-1 في المباريات الودية ضد منتخب باراغواي تحت 20 عامًا في نهاية مارس، لعب براتيس 90 دقيقة و45 دقيقة على التوالي.
سيغادر لاعب دورتموند السابق محمود دهود النادي في الصيف دون مقابل. وكما أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت يوم الثلاثاء، لن يتم تجديد عقد لاعب الوسط الذي ينتهي في نهاية الموسم.
وقال تيمو هاردونج، المدير الرياضي لفرانكفورت، تعليقاً على رحيل اللاعب: "لقد كان مو دائماً في خدمة الفريق، كما أنه كان يتصرف دائماً باحترافية. نشكره على جهوده خلال الموسمين الماضيين ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله الرياضي والشخصي". ولا يزال المكان الذي سيواصل فيه داهود مسيرته غير معروف. وبحسب ما ورد، فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً لديه حالياً عدة خيارات.
ارتدى داهود قميص بوروسيا دورتموند من 2017 إلى 2023 وشارك في 141 مباراة (خمسة أهداف) مع دورتموند، قبل أن ينتقل في 2023 إلى برايتون آند هوف ألبيون في إنجلترا. بعد إعارة لمدة نصف عام إلى VfB شتوتغارت، انتقل داهود إلى فرانكفورت في صيف 2024، لكنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي في تشكيلة أينتراخت. حتى الآن، خاض 35 مباراة (ثلاثة أهداف) مع SGE.
قد يعود لاعبان غابا مؤخرًا بسبب الإصابة إلى صفوف باير ليفركوزن في المباراة الكبرى بالدوري الألماني ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت.
الظهير الأيمن لوكاس فاسكيز مرشح للانضمام إلى التشكيلة بعد غياب طويل. الإسباني، الذي غاب منذ نهاية فبراير بسبب إصابة في ربلة الساق، عاد للتدريبات الجماعية بشكل كامل ومن المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة باير في دورتموند.
وينطبق الأمر نفسه على جاريل كوانسا. اضطر المدافع إلى الغياب عن مباراة الفوز 6-3 على فولفسبورغ نهاية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في الفخذ، لكن ليفركوزن لا يزال يأمل في عودته السريعة لمواجهة بوروسيا دورتموند. لكن كوانسا تدرب يوم الثلاثاء بشكل فردي في البداية.
يريد ليفركوزن حصد نقاط في دورتموند بأي ثمن، حتى لا يخسر أرضية مهمة أمام منافسيه في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا (لايبزيغ، شتوتغارت وهوفنهايم). في الوقت نفسه، يمكن لـ BVB حسم تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من الناحية الحسابية فقط بفوزه على ليفركوزن، إذا لم يفز TSG هوفنهايم، صاحب المركز الخامس، في أوغسبورغ في اليوم السابق.
الموعد
المباراة
11 أبريل، الساعة 15:30
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)
26 أبريل، الساعة 17:30
BVB - SC فرايبورغ (الدوري الألماني)
3 مايو، الساعة 17:30
بوروسيا مونشنغلادباخ - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)