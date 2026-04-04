بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات - "لولا ذلك لما كنا في المكانة التي نحن فيها الآن": نيكو كوفاتش يرد على رالف رانجنيك بعد انتقاداته

رد مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش على الانتقادات التي وجهها مدرب المنتخب النمساوي رالف رانجنيك بشأن مستوى إجادة كارني تشوكويميكا للغة الألمانية.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة دورتموند ضد VfB شتوتغارت مساء السبت (18:30)، صرح كوفاتش: "نحن نادٍ دولي، ونعيش في عالم متسم بالعولمة. في مثل هذه الظروف، من المهم أن يتحدث المدرب لغات مختلفة، ونحن هنا نتحدث الإنجليزية بكثرة."

وينعكس هذا أيضًا على الأداء الرياضي الحالي. "لو كنا نتحدث كل واحد بلغة مختلفة، لما كنا في المكانة التي نحن فيها الآن"، أوضح مدرب الفريق الأصفر والأسود، الذي لم ير أي مشكلة في التواصل مع لاعب الوسط باللغة الإنجليزية فقط: "هذا أمر طبيعي تمامًا في كرة السلة. كما أنه أصبح أمرًا طبيعيًا بشكل متزايد في كرة اليد. وفي كرة القدم أيضًا، أصبح الأمر أكثر عالمية. لذا، من هذا المنطلق، لا يمثل هذا أي مشكلة بالنسبة لنا على الإطلاق."

كان رانجنيك قد انتقد سابقًا أن تشوكويميكا، الذي انتقل مؤخرًا من الاتحاد الإنجليزي إلى الاتحاد النمساوي وأصبح مؤهلاً للعب لصالح الجمهورية الألبية من الآن فصاعدًا، لا يمتلك أي معرفة باللغة الألمانية، على الرغم من أنه لاعب في بوروسيا دورتموند منذ فترة طويلة.

"يجب أن يكون هذا في مصلحة الأندية. يجب أن تحرص على إقامة دروس لغة ألمانية بانتظام. لا أريد أن يُفهم هذا على أنه انتقاد، لكنني فوجئت بالفعل. في لايبزيغ أو هوفنهايم كان ذلك إلزامياً – دروس لغة ألمانية ثلاث مرات في الأسبوع. ومن تغيب، كان يُعامل كما لو أنه تغيب عن التدريب. لكن كل نادٍ يتعامل مع الأمر بطريقة مختلفة بالطبع. الأمر ليس سهلاً بالنسبة لهؤلاء اللاعبين. اللغة الإنجليزية تعمل في كل مكان، وهو يتعامل بها جيداً في فريقنا أيضاً"، قال رانجنيك.

تشوكويميكا، الذي نشأ في إنجلترا، لعب في عدة فئات عمرية للمنتخبات الإنجليزية للشباب، لكنه لم يخض أي مباراة مع المنتخب الأول لـ"الأسود الثلاثة"، مما جعل انتقاله ممكنًا. منذ أغسطس، يلعب بشكل أساسي مع بوروسيا دورتموند.