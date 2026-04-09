بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: لتجنب رحيل مؤلم! يبدو أن بوروسيا دورتموند تنوي زيادة راتب أحد أبرز لاعبيها بشكل كبير

يبدو أن الظهير الأيسر دانيال سفينسون على وشك الحصول على زيادة كبيرة في راتبه مع بوروسيا دورتموند.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، يخطط بوروسيا دورتموند لزيادة الدخل السنوي للاعب السويدي قريبًا بما يتناسب مع أدائه. يحصل سفينسون حاليًا على حوالي ثلاثة ملايين يورو سنويًا، مما يضعه في الجزء السفلي من سلم الرواتب داخل الفريق. ومن المفترض أن يتغير هذا الوضع قريبًا.

ولم يذكر تقرير صحيفة "بيلد" ما إذا كانت الزيادة الكبيرة المخطط لها في الراتب ستصاحبها تمديد لمدة العقد. حالياً، يظل سفينسون مرتبطاً بنادي بوروسيا حتى عام 2029.

ومن المؤكد أن دورتموند يسعى من خلال هذه المكافأة المالية لأدائه الجيد المستمر إلى منع رحيل سفينسون المحتمل. ففي النهاية، من المتوقع أن يثير اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا اهتمام أندية كبرى بفضل تطوره القوي، ومن بينها أرسنال وإنتر ميلان وميلان. ويرغب دورتموند بشكل أساسي في الاحتفاظ بهذا اللاعب المتميز، لكنه مستعد للتفاوض، حسبما يُقال، في حال تلقيه عروضًا بقيمة 30 مليون يورو.

وكان اللاعب الدولي السويدي قد انتقل في فبراير 2025 إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من نادي نوردسيلاند الدنماركي، ثم تعاقد معه النادي الألماني في الصيف التالي بشكل نهائي مقابل حوالي ثمانية ملايين يورو فقط. وبالنظر إلى أهمية اللاعب الأيسر لفريق المدرب نيكو كوفاتش، فإن هذه الصفقة تعتبر صفقة رابحة حقيقية.

يعد سفينسون لاعباً أساسياً في الجانب الأيسر لفريق بوروسيا دورتموند، وقد خاض حتى الآن 40 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي. وسجل خلال ذلك أربعة أهداف وصنع هدفين.