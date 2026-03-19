بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: على الرغم من احتمال الحصول على زيادة في الراتب! هل سيغادر أحد نجوم بوروسيا دورتموند مقابل حوالي 40 مليون يورو؟

يبدو أن مستقبل المهاجم كريم أدييمي في بوروسيا دورتموند لا يزال مجهولاً تماماً. وفقاً لما ورد في بودكاست "Auffe Süd" علىقناة Sky Sport، فإن المفاوضات حول تمديد العقد الذي ينتهي في عام 2027 تشهد حالياً "جموداً أكثر منه تقدماً".

وبحسب ذلك، فإن عرضًا جديدًا من بوروسيا دورتموند مطروح على الطاولة، من شأنه رفع راتب أدييمي و"الارتقاء به إلى فئة جيدة" من حيث الدخل. ومع ذلك، لا يرغب المسؤولون في دورتموند في الاستجابة لأي مطالب - وينطبق الأمر نفسه، على عكس فيليكس نيميشا (الذي جدد عقده مؤخرًا) ونيكو شلوتربك (الذي من المفترض أن يجدد عقده بأي حال من الأحوال)، فيما يتعلق بشرط الخروج.

فالبوروسيا دورتموند غير مستعدة لقبول مبلغ بند الخروج الذي يطالب به مستشار أدييمي، خورخي مينديز. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، يجد الطرفان نفسيهما حاليًا في مفاوضات لا يتوصلان فيها إلى اتفاق.

ينتج عن ذلك ضغط معين على بوروسيا مع مرور الوقت. ففي النهاية، لا يريد النادي بأي حال من الأحوال التخلي عن أدييمي مجانًا في عام 2027، وبالتالي قد يصبح البيع هذا الصيف موضوعًا مطروحًا، إذا لم يكن اللاعب الدولي الألماني قد جدد عقده بحلول ذلك الوقت. وتفترض قناة Sky أن مبلغ انتقال يبلغ حوالي 40 مليون يورو مع بقاء عام واحد على انتهاء العقد سيكون واقعيًا.

أدييمي، الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند في عام 2022 مقابل 30 مليون يورو قادمًا من ريد بول سالزبورغ، لا يحظى حاليًا بمكان أساسي في تشكيلة بوروسيا دورتموند. فقد تفوق عليه ماكسيميليان باير في خط هجوم دورتموند، وأصبح أدييمي في الآونة الأخيرة يشارك بشكل متزايد كبديل فقط من على مقاعد البدلاء. وإجمالاً، سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هذا الموسم تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في 35 مباراة.