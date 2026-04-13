Goal.com
مباشر
Niko KovacGetty Images
Christian Guinin

ترجمه

بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: سيكون صفقة انتقال رائعة بدون رسوم انتقال! يبدو أن بوروسيا دورتموند خسر الرهان على أحد أفضل اللاعبين

الدوري الألماني
انتقالات
بوروسيا دورتموند
ماركوس سينيسي
نيكو شلوتيربيك
نيكو كوفاتش

هل سيضطر بوروسيا دورتموند إلى التخلي عن صفقة انتقال لاعب يُقال إنه من اللاعبين المرغوبين للموسم المقبل؟ آخر الأخبار والشائعات حول بوروسيا دورتموند.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    بوروسيا دورتموند، شائعة: يبدو أن دورتموند يخسر السباق على اللاعب الذي يرغب في ضمه

    يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند قد تراجع في السباق على التعاقد مع المدافع ماركوس سينيسي من نادي بورنموث.

    وكما كتب الخبير في شؤون الانتقالات ماتيو موريتو، فإن الأندية الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، على اتصال وثيق بالفعل بفريق مستشاري اللاعب الأرجنتيني، وبالتالي فإنها تتمتع بأفضلية كبيرة في سباق الانتقالات.

    وكانت صحيفة توتوسبورت الإيطالية قد ذكرت مؤخرًا أن دورتموند كثف جهوده للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، وقدم له بالفعل عرضًا أوليًا. وبحسب ما ورد، فإن بوروسيا دورتموند مستعد لدفع راتب سنوي صافي يبلغ حوالي أربعة ملايين يورو، مما يعني أن سينيسي سيصبح على الفور أحد اللاعبين الأعلى أجراً في النادي.

    اهتمام الفريق الأصفر والأسود بخدمات المدافع ليس جديداً. ففي منتصف مارس، أفادت كل من Sky و Bild بشكل متفق عليه أن دورتموند كان "يراقب عن كثب" المدافع. وكان سينيسي قد أبلغ AFC بورنموث آنذاك أنه لا يرغب في تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف، وأنه يريد الانتقال إلى نادٍ كبير.

    يوجد حاجة ملحة في بوروسيا دورتموند للتحرك في مركز الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. سيغيب القائد إمري كان لفترة طويلة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، وسيغادر نيكلاس سولي النادي. وبالنظر إلى بند الخروج المفترض، فإن رحيل نيكو شلوتربيك لم يُستبعد نهائياً بعد.

    تدرب سينيسي في وطنه مع نادي سان لورينزو، ثم غامر بالانتقال إلى أوروبا في عام 2019. في ذلك الوقت، انضم إلى نادي فينورد في الدوري الهولندي مقابل 7 ملايين يورو. تبع ذلك انتقاله إلى بورنموث في عام 2022، حيث بلغت قيمة الصفقة 15 مليون يورو.

    • إعلان
  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: كوفاتش يسخر من بند شلوتربيك

    انطلق مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش في تعليق مضحك بشأن البند المزعوم في عقد نيكو شلوتربيك.

    بعد خسارة دورتموند 0-1 أمام باير 04 ليفركوزن بعد ظهر يوم السبت، سُئل كوفاتش في مقابلة مع قناة DAZN عن بند الخروج المزعوم في عقد المدافع، والذي يُفترض أنه يسمح له بمغادرة النادي بعد كأس العالم مقابل مبلغ معين، بغض النظر عن تمديد العقد.

    لكن مدرب الفريق الأصفر والأسود سخر عند سؤال المذيعة لورا وونتورا عن ذلك قائلاً: "أنا لا أعرف حتى بنود عقدي جيداً." وعندما ألحّت وونتورا وأوضحت أنها تعرف جيداً ما هو مكتوب في عقدها، أشار كوفاتش مرة أخرى برفضه قائلاً: "إذن أنتِ متقدمة عليّ."

    ولم يرغب مدرب بوروسيا دورتموند في الخوض في تفاصيل أكثر. وبدلاً من ذلك، أبدى دعمه للاعبه فيما يتعلق بالصافرات التي أطلقها بعض مشجعي دورتموند قبل المباراة في ملعب ويستفالن: "بالطبع هذا أمر غير مقبول. إنه لاعب في بوروسيا، ونحن جميعاً لاعبو بوروسيا هنا في الملعب. كل لاعب يحتاج إلى دعم المشجعين"، قال كوفاتش.

  • بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعد

    المباراة

    18 أبريل، الساعة 15:30

    TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)

    26 أبريل، الساعة 17:30

    بوروسيا دورتموند - فرايبورغ (الدوري الألماني)

    3 مايو، الساعة 17:30

    بوروسيا مونشنغلادباخ - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)

