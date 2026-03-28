بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: بوروسيا دورتموند يواجه كابوسًا مزدوجًا بشأن سيرهو جيراسي

يمكن لسيرهو جيراسي أن يغادر بوروسيا دورتموند الصيف المقبل على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2028 - ويبدو أن ذلك سيكون مقابل مبلغ أقل بكثير مما كان متوقعًا حتى الآن.
وقد تم الإبلاغ مرارًا وتكرارًا عن وجود بند في عقد اللاعب الغيني يتيح له الانسحاب. وفي هذا الصدد، يُقال إن عددًا من الأندية الكبرى، بما في ذلك عمالقة مثل ريال مدريد أو ليفربول، لديها الفرصة للتعاقد مع غيراسي في حالة اهتمامها به دون مفاوضات كبيرة أو اعتراضات من بوروسيا دورتموند. ومع ذلك، وفقًا لصحيفة بيلد، يمكن تفعيل هذه البند في الصيف مقابل 35 مليون يورو فقط، وليس مقابل 45 إلى 50 مليون يورو كما تم تداوله حتى الآن.
لذا، إذا قرر جيراسي الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى المشمولة في البند، فلن يتعرض بوروسيا دورتموند لخسارة مالية (حيث جاء جيراسي من شتوتغارت مقابل 18 مليون يورو)، ولكنه سيواجه خسائر مالية، حيث سيضطر إلى بيع هدافه البارز بأقل من قيمته السوقية.
كما أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يأخذ وقته في اتخاذ قرار بشأن مستقبله. فهو لا يريد اتخاذ هذا القرار إلا بعد نهاية الموسم. وهنا يواجه بوروسيا دورتموند مشكلة أخرى، لأن قضية جيراسي قد تتحول إلى مسألة معلقة خلال الصيف. فوفقًا لصحيفة بيلد، لن تصبح هذه البند ساري المفعول إلا في وقت لاحق من الصيف - وبالتحديد اعتبارًا من يوليو.
وقد ارتبط اسم جيراسي مرارًا وتكرارًا مؤخرًا بالانتقال إلى السعودية، لتوقيع عقد كبير أخير هناك ومضاعفة راتبه السنوي الحالي في بوروسيا دورتموند تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن نادي ميلان قد أبدى اهتمامًا به. ومع ذلك، لا تنطبق بند الخروج على كلا الطرفين المهتمين.
يعد جيراسي أفضل هداف لدورتموند في الموسم الحالي. سجل 18 هدفاً وصنع ستة تمريرات حاسمة في 39 مباراة رسمية. في موسمه الأول مع بوروسيا دورتموند، سجل 34 هدفاً وصنع تسعة أهداف أخرى في 45 مباراة رسمية.
منذ عدة أيام، تنتشر شائعة تفيد بأن نادي بوروسيا دورتموند مهتم بعودة جادون سانشو مرة أخرى. وقد أوردت كل من «سبورت بيلد»و«سكاي» هذا الخبر مؤخرًا بشكل متطابق.
وإذا ما تنازل سانشو، الذي سيصبح لاعباً حراً في الصيف المقبل، عن مكافأة التوقيع عند توقيعه المحتمل للعقد وقبل أيضاً بخفض كبير في راتبه (بحد أقصى خمسة ملايين بدلاً من 16 مليون في مانشستر يونايتد)، فلن يكون هناك أي عائق يمنع انتقاله مجدداً إلى دورتموند. ويقال إن رئيس بوروسيا دورتموند هانز-يواكيم فاتزكي على وجه الخصوص يروج داخليًا لسانشو ويضغط من أجل إتمام الصفقة. ولا يبدو أن المدير التنفيذي لارس ريكن والمدرب نيكو كوفاتش يعارضان ذلك.
لكن ربما تضع صحة سانشو عائقاً أمام هذه الخطوة. فقد تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لإصابة خطيرة على الأرجح خلال مباراة ودية خاضها أستون فيلا ضد إلتشي في إسبانيا في إطار معسكر تدريبي استمر ثلاثة أيام. سقط سانشو بشكل مؤسف على كتفه أو عظمة الترقوة خلال صراع ثنائي واضطر إلى الخروج على الفور. ثم تم تثبيت ذراعه في حزام. ولم يقدم فريق أستون فيلا أي معلومات في البداية عن خطورة الإصابة.
تأتي هذه الإصابة في توقيت سيئ للغاية بالنسبة لسانشو. فقد عاد مؤخرًا إلى التشكيلة الأساسية للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الفوز 2-0 على وست هام يونايتد قبل فترة التوقف الدولية بقليل، صنع الهدف الأول الذي سجله جون ماكجين. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح حاليًا أن يوقع أستون فيلا عقدًا دائمًا مع سانشو بعد انتهاء فترة الإعارة، على الرغم من أنه سيكون متاحًا دون مقابل.
يضم فريق بوروسيا دورتموند في صفوفه جوهرة نادرة تتمثل في موسى كابا. إلا أن تعرض اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا للإصابات بشكل متكرر أثار تساؤلات كبيرة. حتى الآن، لم يشارك سوى في ست مباريات فقط مع الفريق الرديف في دوري المنطقة الغربية. وقد خاض آخر مباراة له حتى الآن في أوائل مارس، ومنذ ذلك الحين غاب عن الملاعب مرة أخرى في ظروف غامضة.
وتفيد صحيفة "Ruhr Nachrichten" الآن أن خللاً في التوازن العضلي ناتجاً عن طفرة نمو هو السبب وراء تكرار المشاكل. ولهذا السبب، يتم التعامل مع لاعب خط الوسط الدفاعي بحذر شديد. ونقلت الصحيفة عن دانيال ريوس، مدرب فريق تحت 23 عاماً، قوله: "نريد الاستفادة من فترة توقف المباريات الدولية حتى يتخلص تماماً من الألم. والهدف هو أن يكون خياراً متاحاً مرة أخرى في برنامج أبريل المكثف".
|الموعد
|المباراة
|4 أبريل، الساعة 18:30
|ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)
|11 أبريل، الساعة 15:30
|بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
|18 أبريل، الساعة 15:30
|TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)