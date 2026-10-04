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زهيرة عادل

"الأموال" تحول ليلة خاصة إلى ساحة فوضى .. "مهمة طارئة" لبوركينا فاسو تضع لاوتارو مارتينيز وماتانتونو بين "صداع ما بعد ميسي" وقسوة الأرجنتينيين!

فقرات ومقالات
الأرجنتين ضد بوركينا فاسو
الأرجنتين
بوركينا فاسو
المباريات الودية
لاوتارو مارتينيز
فرانكو ماستانتونو
L. Flores
ليونيل سكالوني

أبرز أحداث مواجهة الأرجنتين وبوركينا فاسو 7-0..

في وقت كان من المفترض به أن تكون المباراة مهرجانًا خاصًا لمنتخب بوركينا فاسو أمام نجوم الأرجنتين، تحول المشهد بين ليلة وضحاها إلى شد وجذب، انتقادات لإقامة المباراة، واتهامات من كل جانب!

فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز وديًا أمام بوركينا فاسو بسباعية نظيفة، على استاد مونومينتال في العاصمة بوينس آيرس.

السباعية سجلها لاوتارو مارتينيز، موموني ديالو "بالخطأ في مرماه"، جيانلوكا بريستياني، نيكو باز، خوليان ألفاريز، فرانكو ماتانتونو وجوليانو سيميوني.


  • بداية الأزمة .. تمرد لاعبي بوركينا فاسو من أجل الأموال

    من هُزم اليوم، ليس المنتخب الأول لبوركينا فاسو، بل إن الاتحاد المحلي في البلاد اضطر لإرسال بعثة من لاعبي منتخب تحت 23 عامًا، على إثر تمرد عدد من لاعبي المنتخب الأول..

    القصة بدأت يوم 30 سبتمبر الماضي، حيث كان من المفترض أن تنطلق بعثة المنتخب الأول لبوركينا فاسو نحو بوينس آيرس، لكن لأسباب تقنية تم تأجيل الرحلة.

    مع تغيير الموعد، طالب عدد من اللاعبين بضرورة توفير طائرة خاصة، للسفر إلى بوينس آيرس، تجنبًا للإرهاق، بعدما تسبب تأجيل الرحلة الأولى إلى بقائهم عالقين في الدار البيضاء المغربية عقب مواجهة جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

    المطالب لم تتوقف عن طلب طائرة خاصة، بل طالب نجوم بوركينا فاسو بضرورة الحصول على جزء من إيرادات مواجهة الأرجنتين، كمكافأة.

    وفي ظل عجز الاتحاد البوركيني لكرة القدم عن تحقيق مطالب نجومه، امتنع اللاعبون عن السفر، ما دفع الأول لاستدعاء لاعبي منتخب تحت 23 عامًا بشكل طارئ، لإنقاذ الموقف.



    وقد انطلقت الرحلة بالفعل نحو العاصمة الأرجنتينية بكتيبة تحت 23 عامًا، بجانب لاعب وحيد من المنتخب البوركيني الأول هو شيك بيل دومبيا (18 عامًا)، حتى المدرب أمير عبدو لم يكن ضمن البعثة، بل تولى موسى سانوجو؛ المدير الفني لمنتخب تحت 23 عامًا، قيادة المباراة فنيًا.


  • وصول متأخر .. ولفتة رائعة من سكالوني

    بعثة بوركينا فاسو في الأخير وصلت بوينس آيرس في تمام الساعة 15:43 – بتوقيت الأرجنتين – أي قبل خمس ساعات فقط من انطلاق المباراة الودية.

    ورغم أن الفريق البوركيني لم يأتِ بنجوم الصف الأول إلا أن تحمل لاعبي تحت 23 عامًا المسؤولية، دفع الجمهور الأرجنتيني لتوجيه التحية لهم فور نزولهم لأرض الملعب قبل عمليات الإحماء.

    فيما لم يتهاون ليونيل سكالوني؛ المدير الفني للأرجنتين، في التعامل مع اللقاء، معلقًا: "نشكر شباب بوركينا فاسو على حضورهم اليوم، لقد خضنا المباراة وكأنها نهائي احترامًا لهم. إنهم يشرفون كرة القدم ويعطونها قدرها".


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    لاوتارو مارتينيز .. صداع أرجنتيني في ليلة دخوله التاريخ

    رغم أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قد تألق الليلة بإحراز هدف وصناعة اثنين آخرين إلا أن الجدل لم يتركه كما هي العادة في مشاركاته الأخيرة مع منتخب بلاده، في ظل تراجع مستواه بعض الشيء.

    راقصو التانجو تحصلوا على ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، تقدم لاوتارو لتسديدها، باعتباره الخليفة الأول بعد اعتزال ليونيل ميسي دوليًا.

    لكن مارتينيز أهدر الجزائية، لنجاح الحارس البوركيني في التصدي لتسديدته، قبل أن ترتد له الكرة من جديد، وينجح الأرجنتيني في إسكانها الشباك هذه المرة.

    إهدار جزائية في مباراة ودية قد يمر مرور الكرام، خاصةً مع الجدل المصاحب لمباراة الليلة، لكن في كون المهدر هو لاوتارو مارتينيز، فهنا ربما يحتاج المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني لوقفه..

    صاحب الـ29 عامًا مُصنف كواحد من أسوأ مسددي ضربات الجزاء في الدوري الإيطالي بالأونة الأخيرة، حتى تسبب إهداره المتكرر في استبعاد إنتر له من التنفيذ منذ عهد المدرب سيموني إنزاجي.

    ورغم ذلك، وقع اختيار سكالوني عليه ليكون المسدد الأول بعد اعتزال ميسي أو هكذا أظهرت ودية بوركينا فاسو ما لم تكن مجرد لحظة عابرة وليس تثبيتًا دائمًا لترتيب المسددين .. ربما هذا سيكون مصدر قلق واضح من ضمن عدة مصادر على المنتخب الأرجنتيني مواجهتها بالتزامن مع اعتزال البرغوث.

    لكن على كلٍ، دخل لاوتارو التاريخ بفضل هدفه في شباك بوركينا فاسو، حيث عادل رقم سيرجيو أجويرو كثالث الهدافين في تاريخ راقصي التانجو برصيد 42 هدفًا، ليأتي خلف باتيستوتا (54)، وليونيل ميسي (125).


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    ماتانتونو .. هدف دولي أول وسط شكوى "قسوة" الأرجنتينيين

    بعد صدمة غيابه عن قائمة المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026، عاد فرانكو ماتانتونو لينتقم لنفسه حتى ولو بهدف في شباك منتخب بوركينا فاسو تحت 23 عامًا بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني!

    ما سيذكره التاريخ هو أن اللاعب سجل هدفه الأول مع المنتخب الأرجنتيني الأول في أكتوبر 2026، بينما كان ابن الـ19 عامًا.

    وقد استغل اللاعب الشاب هذه المناسبة، لإرسال رسالة لوم مبطنة إلى جماهير الأرجنتينية مغطاة ببعض الود ومحاولة إظهار السيطرة على الموقف..

    ماتانتونو قال عقب المباراة: "بصراحة، سقف توقعات الناس مني مرتفع للغاية، وأنا أتفهم ذلك وأدرك ما هو مطلوب مني. فمنذ دخولي هذا المجال في سن السادسة عشرة، من الطبيعي أن تتولد توقعات كبيرة".

    وأضاف: "هذا الأمر يسعدني وأحاول دائمًا التعامل معه، لكنني ألعب لنفسي ولصالح فريقي، وليس من أجل ما قد يعتقده الناس عني. الجماهير الأرجنتينية تطلب الكثير؛ ونحن نعلم أن أمورًا كثيرة قد حدثت، وغالبًا ما تكون قاسية معي، لكنني أحاول الاستمتاع بالأمر. أحب التواجد في المنتخب الوطني بصحبة لاعبين ذوي خبرة كبيرة يساعدونني في مسيرتي الكروية".


  • ليونيل فلوريس .. مباراتان في 24 ساعة

    في الفترة الماضية، وتحديدًا قبل كأس العالم 2026، صرخ عدة نجوم متهمين الاتحادات القارية وفيفا بالتعامل مع اللاعبين كـ"سلعة"، على رأسهم القائد الإسباني رودري.

    وقد جسد تلك الحالة الليلة الجناح الأرجنتيني الشاب لونيل فلوريس..

    صاحب الـ19 عامًا شارك كبديل خلال ودية منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من خوض مباراة في الدوري الأرجنتيني!

    البداية كانت مع نزوله كبديل في آخر 29 دقيقة من مواجهة بوكا جونيورز أمام يونيون سانتا، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الأرجنتيني، حيث كان صاحب ثنائية في الدقيقتين 83 و2+90 ضمن فوز فريقه (3-0).

    ثم عاد فلوريس لمعسكر المنتخب الأرجنتيني، لينزل بديلًا في الشوط الثاني لمواجهة بوركينا فاسو في ثاني مشاركاته الدولية.



    هذا مع الوضع في الاعتبار أنه شارك كذلك في ودية التانجو الأولى في التوقف الدولي الحالي أمام بوليفيا، في الأول من أكتوبر الجاري.

    عندما سُئل فلوريس عن هذا الوضع، لم يكن بالجرأة التي تمتع بها الكبار في الشكوى من ضغط المباريات، بل جسد حالة النشوة التي تتملك المواهب في بداية مسيرتهم الكروية، حيث قال: "أبلغ من العمر 19 عامًا، والأمر ليس بالأمر الجلل. لدي الطاقة للعب مباراة أخرى إذا لزم الأمر، فضلاً عن أنني أستمتع بذلك. أفضل هذا على الغياب لفترة طويلة. بالطبع، يبدو الأمر جنونياً؛ فقد لعبتُ بالأمس واليوم أيضًا. أنا في التاسعة عشرة من عمري، ولا أرى في ذلك مشكلة كبيرة. لم نناقش الأمر؛ فمهما كانت المدة التي يريد إشراكي فيها -سواء أراد ذلك أم لا- طالما أنني هنا، فأنا سعيد".

    جدير بالذكر أن منافسات الدوري الأرجنتيني لا تتوقف غالبًا في التوقفات الدولية، كون المنتخب الأول يعتمد في الأساس على اللاعبين المحترفين، بجانب صعوبة تأجيل المباريات المحلية لفترة طويلة في ظل ضغط الروزنامة.


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