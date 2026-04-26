"لا يقدر على التحرك حتى".. بوجبا متهم بالكسل بعد "فرصة الـ 9 أشهر"!
كابوس اللياقة البدنية في موناكو
كان من المفترض أن تكون عودة بوجبا في موناكو بمثابة مسار التعويض لأحد عظماء كرة القدم المعاصرين. لكنها سرعان ما تلاشت لتصبح أحدث فصل مخيب للآمال منذ أن غادر الفائز بكأس العالم نادي مانشستر يونايتد في عام 2022.
من فتراته الثانية المخيبة للآمال مع يونايتد ويوفنتوس، وصولاً إلى خيبة أمل أكبر تتمثل في قضاء عقوبة إيقاف لمدة 18 شهراً بسبب مخالفة تتعلق بالمنشطات يصر على أنها لم تكن متعمدة، لم تكن السنوات الأخيرة رحيمة ببوجبا.
الحقيقة المحزنة هي أن أفضل أيام اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً قد ولت منذ زمن بعيد، ويشهد على ذلك عامه الأول الذي أفسدته الإصابات في الريفيرا الفرنسية، حيث لعب بوجبا 57 دقيقة فقط في خمس مباريات مع موناكو مع اقتراب نهاية الموسم.
التقييم القاسي لتراجعه
يعتقد الخبراء أن انتقالًا آخر يلوح في الأفق بعد أن فشل في التألق في موناكو خلال هذه المرحلة الحاسمة من مسيرته.
وقدم خبير كرة القدم الفرنسي توم ويليامز تقييمًا صريحًا للأسباب التي تجعل اللاعب الذي كان أغلى لاعب في تاريخ النادي يعاني بشكل كبير في ملعب لويس الثاني.
وقال لـ«MEN Sport» عندما طُلب منه تقييم موسم عودة بوجبا بعد غياب دام عامين عن الملاعب: "نعم، للأسف، من ما رأيناه، فهو نفس اللاعب. لا يزال يتحرك في الملعب بنفس الطريقة. لديه نفس القوة التي كان يتمتع بها دائماً. لديه نفس البراعة الفنية في التعامل مع الكرة. لا يزال قادراً على تمرير كرة عرضية بطول 60 ياردة بدقة متناهية".
وأضاف: "لكنه ببساطة لا يستطيع التحرك في الملعب كما كان يفعل من قبل. للأسف، منذ بداية الموسم، لم يتمكن من القيام بذلك لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة. على الرغم من حقيقة أنه لم يكن لديه أي شيء يفعله سوى محاولة استعادة لياقته البدنية. مرة أخرى، لا أعرف ما هو الحل طويل الأمد، إن كان هناك حل، لكن من الصعب أن نثق حقًا في قدرته على العودة من هذا الوضع بشكل دائم. لأنه كان لديه ما يقرب من تسعة أشهر ليحاول ذلك، لكن الأمر لم ينجح".
مساهمات محدودة على أرض الملعب
وكانت آخر مشاركة لبوجبا هي ظهوره لمدة ست دقائق بعد أن دخل بديلاً في مباراة السبت التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام تولوز.
استبدل لاعب الوسط سيمون أدينجرا عند النتيجة 2-1 في محاولة لتعزيز الدفاع وحسم النتيجة، لكن فريق سيباستيان بوكوجنولي تراجع مرة أخرى وخسر أرضية مهمة في سباق التأهل الأوروبي.
على الرغم من أن عقده يمتد حتى صيف 2027، إلا أن فرص بقاء بوجبا في النادي بعد هذا الموسم لا تزال موضع شك كبير.
وتابع ويليامز: "أتصور أنه لو كان موناكو قد وضع مجموعة من السيناريوهات المحتملة في بداية الموسم، من حيث مقدار المباريات التي قد يتمكن من لعبها ومدى مساهمته، لكان الموسم الذي قدمه حتى الآن هو الحد الأدنى المطلق للتوقعات، لقد سارت الأمور بشكل سيئ للغاية على صعيد الإصابات. أعتقد أنه يمكن اعتبار هذا الموسم فاشلاً تماماً فيما يتعلق بوضع بوجبا".
ماذا يخبئ المستقبل؟
ما كان يُتوقع أن يكون بمثابة نهضة "الابن الضال" السابق لفرنسا، أظهر بدلاً من ذلك تأثير الزمن في هذه المسألة.
في سن 33 عامًا، غالبًا ما يعيد لاعبو الوسط المبدعون صياغة أسلوب لعبهم لمواكبة ما لم تعد أرجلهم قادرة على تحمله؛ أما بوجبا، فسيكون في هذه المرحلة سعيدًا للغاية بمجرد أن يتمكن من لعب 90 دقيقة كاملة.
والحقيقة الأكثر قسوة هي أن تجربة موناكو "لم تنجح"، مما يجعل مستقبل اللاعب المحترف يبدو غير مؤكد بشكل متزايد.