حقق المنتخب الأمريكي فوزًا مستحقًا على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سياتل ضمن منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2026 لتؤكد الولايات المتحدة صدارتها للمجموعة برصيد 6 نقاط كاملة ولتحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 11 بنيران صديقة عندما حول المدافع الأسترالي كاميرون بورجيس تمريرة هجومية بالخطأ في مرماه وضاعف أليكس فريمان النتيجة في الدقيقة 45 برأسية متقنة تم تأكيدها بعد مراجعة دقيقة من تقنية الفيديو لينتهي الشوط الأول والثاني بهذه الثنائية النظيفة وسط احتفالات صاخبة من الجماهير.



