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علي رفعت

الولايات المتحدة وأستراليا | بوتشيتينو بدأ تحقيق نبوءة ترامب.. وديست وجد نفسه في مركزه الجديد!

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الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
أستراليا
كأس العالم
سيرجينيو ديست

فوز مريح وصدارة وصعود!

حقق المنتخب الأمريكي فوزًا مستحقًا على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سياتل ضمن منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم 2026 لتؤكد الولايات المتحدة صدارتها للمجموعة برصيد 6 نقاط كاملة ولتحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 11 بنيران صديقة عندما حول المدافع الأسترالي كاميرون بورجيس تمريرة هجومية بالخطأ في مرماه وضاعف أليكس فريمان النتيجة في الدقيقة 45 برأسية متقنة تم تأكيدها بعد مراجعة دقيقة من تقنية الفيديو لينتهي الشوط الأول والثاني بهذه الثنائية النظيفة وسط احتفالات صاخبة من الجماهير.


  • بوتشيتينو يشعل حماس الجماهير ويسير على خطى التوقعات


    أثبت المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أنه الرجل المناسب لقيادة هذا الجيل التاريخي للمنتخب الأمريكي حيث نجح في تحويل الضغوط السياسية والإعلامية الكبيرة إلى حافز إيجابي داخل المستطيل الأخضر.

    وكانت المكالمة التحفيزية التي تلقاها بوتشيتينو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انطلاق المعترك المونديالي بمثابة شرارة الانطلاق حيث صرح ترامب بأن الفريق يملك كل المقومات للذهاب بعيدًا والمنافسة بقوة وهي التوقعات التي بدأت تتحول إلى واقع ملموس على أرض الملعب من خلال الأداء التكتيكي الصارم والنتائج العريضة التي سجل فيها الفريق 6 أهداف في أول مباراتين عقب الفوز الافتتاحي الكبير على باراجواي بأربعة أهداف لهدف.


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  • الجناح الطائر سيرجينيو ديست يكتشف نفسه من جديد


    شهدت مواجهة أستراليا توهجًا لافتًا للاعب سيرجينيو ديست الذي وجد نفسه تمامًا في مركزه الجديد كجناح هجومي صريح يعتمد عليه بوتشيتينو بشكل كامل لتنشيط الرواق الأيمن. 

    وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة باراجواي التي يحرر فيها المدرب الأرجنتيني ديست من الأعباء الدفاعية التقليدية لمركز الظهير ويمنحه أدوارًا هجومية بحتة مكنته من استغلال سرعته الكبيرة ومهاراته العالية في الاختراق والتوغل في الثلث الأخير من الملعب. 

    وشكل ديست جبهة يمنى نارية بالتعاون مع ويستون مكيني مما حرم الدفاع الأسترالي من أي فرصة لالتقاط الأنفاس، حتى أن بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي شبهتهم بنيمار وألفيش.


  • أرقام تعكس الفاعلية الهجومية والالتزام التكتيكي


    تترجم لغة الأرقام والإحصائيات حجم الإضافة الهائلة التي قدمها ديست في الدقائق 80 التي خاضها قبل استبداله لتخفيف الأحمال البدنية حيث لمس الكرة 39 مرة وكان محطة رئيسة في بناء اللعب بدقة تمرير مذهلة بلغت 96 بالمائة من خلال تنفيذ 23 تمريرة ناجحة من أصل 24. 

    وظهرت فاعليته الهجومية البحتة في دقة تمريراته بالثلث الأخير التي بلغت 91 بالمائة بواقع 10 تمريرات صحيحة من أصل 11 فضلًا عن نجاحه بنسبة 100 بالمائة في الكرات الطولية والعرضيات والتمرير داخل الصندوق. 

    كما هدد المرمى الأسترالي بثلاث تسديدات كانت أبرزها التصويبة القوية المباغتة التي تصدى لها الحارس بصعوبة بالغة إلى جانب نجاحه في القيام بمراوغتين وإكمال 3 عمليات استرجاع ناجحة للكرة دون ارتكاب أي خطأ.


  • بيت القصيد


    نجح بوتشيتينو في صياغة توليفة كروية ممتعة تجمع بين الحماس الجماهيري والتنظيم الفني الصارم وصار الحديث عن ذهاب أمريكا بعيدًا في هذا المونديال أمرًا واقعيًا لا مجرد أمنيات سياسية من ترامب، نعم لن يفوزوا باللقب كام تمنى دونالد، لكنهم بالتأكيد سيقدمون أفضل نسخة في تاريخهم.


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