Getty Images Sport
ترجمه
بن وايت يعود إلى منتخب إنجلترا! نجم أرسنال يستعد لخوض أول مباراة دولية له منذ أربع سنوات، حيث ينضم إلى هارفي بارنز في تشكيلة «الأسود الثلاثة»
تمت إضافة وايت إلى تشكيلة منتخب إنجلترا للمباريات الودية في شهر مارس
تم استدعاء مدافع أرسنال وايت للانضمام إلى منتخب إنجلترا إلى جانب بارنز، بعد أن اضطر توخيل إلى اختيار بديلين لإيزي وكوانسا إثر تعرضهما للإصابة. وسيحظى اللاعبان الجديدان الآن بفرصة لإثبات جدارتهما للحصول على مكان في تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، حيث من المقرر أن يمنح توخيل فرصًا للاعبين الاحتياطيين خلال المباراتين.
- AFP
مدافع أرسنال ينهي غيابه عن المنتخب الوطني
كان مسار وايت على الصعيد الدولي معقدًا. فقد تم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب لبطولة يورو 2020 وكأس العالم 2022، لكنه لم يشارك في أي من البطولتين. وغادر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قطر لأسباب شخصية، وكشف المدرب السابق غاريث ساوثغيت لاحقًا أن نجم برايتون السابق قد طلب عدم إدراجه في قائمة المرشحين، وسط تكهنات تشير إلى حدوث خلاف بينه وبين مساعد المدرب ستيف هولاند.