بن وايت يعود إلى منتخب إنجلترا! نجم أرسنال يستعد لخوض أول مباراة دولية له منذ أربع سنوات، حيث ينضم إلى هارفي بارنز في تشكيلة «الأسود الثلاثة»

تم ضم بن وايت، لاعب أرسنال، إلى تشكيلة منتخب إنجلترا للمباريات الودية المقررة في شهر مارس المقبل ضد أوروغواي واليابان. وسيحل المدافع وجناح نيوكاسل هارفي بارنز محل إبيريتشي إيزي وجاريل كوانسا، اللذين اضطرا إلى الانسحاب بعد تعرضهما لإصابات مؤخراً. وكان وايت قد لعب آخر مرة مع «الأسود الثلاثة» في عام 2022، كما تم ضمه إلى تشكيلة كأس العالم في ذلك العام، لكنه غادر قطر لأسباب شخصية.