اتهام بن هاربورج بـ"التشهير" بحارس النصر!.. أزمة جديدة بسبب عقد نواف العقيدي

في هذا السياق.. بدأ جدل النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر؛ بعد أن أعلن الإعلامي الرياضي فيصل السليم، رغبة نادي الخلود في التعاقد معه.

السليم أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الخلود سيكون سعيدًا بالتعاقد مع العقيدي؛ لكن المشكلة تتمثّل في أن النادي، غير قادر على توفير راتبه.

وأضاف السليم: "سيتم إرسال الاستفسار.. وبعدها سيتحدد كل شيء".