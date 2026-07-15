اتهام بن هاربورج بـ"التشهير" بحارس النصر!.. أزمة جديدة بسبب عقد نواف العقيدي

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الصحفي الرياضي خالد القحطاني اتهم بن هاربورج، مالك نادي الخلود؛ بمساومة النجم الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى عملاق الرياض النصر.
وعن ذلك يقول القحطاني: "كونك تاجر شاطر؛ لا يعني خضوع الشخص لمطالبك، وإلا التشهير به".
وشدد الصحفي الرياضي على أن هاربورج، استغل موضوع حساس للغاية لدى الجماهير، وهو مرتب بعض اللاعبين المحليين وخاصة العقيدي؛ وذلك للحديث عنه بشكلٍ علني، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".
وقام القحطاني بتبرئة العقيدي، من التفكير في المال أولًا؛ مستشهدًا بأن الحارس الدولي خرج معارًا إلى الفتح والطائي سابقًا للحصول على دقائق لعب، رغم أنه كان من الممكن أن يجلس في النصر بمرتب أعلى.
واختتم خالد القحطاني تغريدته، بالتأكيد على قيمة العقيدي الفنية الكبيرة؛ وذلك بالقول: "بمجرد أن يدخل هذا الحارس (الفترة الحرة)، سنجد الهلال والاتحاد يحاولون التعاقد معه؛ مع عرض النصر مبلغًا أكبر، في محاولة للحفاظ عليه".
ويرتبط نواف العقيدي بعقدٍ مع فريق النصر الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2028؛ حيث لا يزال أمامه عام ونصف تقريبًا، قبل دخول "الفترة الحرة".