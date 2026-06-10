رغم أنه يحظى بإشادات واسعة منذ قدومه إلى المملكة العربية السعودية إلا أن رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج؛ مالك نادي الخلود، أثار جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، على إثر اتهاماته لجماهير النصر بأنه "مأجورة".
"أنتم مأجورون" .. بن هاربورج يوضح سبب اتهاماته لجماهير النصر بعد الهجوم عليه والرد: كذبتك شنيعة!
ما القصة؟
في يوليو 2025، أعلنت وزارة الرياضة السعودية بشكل رسمي انتقال ملكية نادي الخلود إلى شركة بن هاربورج الأمريكية، ليخوض موسمًا ناجحًا في 2025-26.
الخلود تحت ملكية رجل الأعمال الأمريكي نجح في الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، قبل خسارة النهائي أمام الهلال.
وعقب هذا الموسم الناجح، ظهر بن هاربورج في حوار مصور متحدثًا عن تجربته داخل المملكة السعودية، ليتفاجأ جمهور النصر بوصفه بأنه "مأجور" وتحت الإيجار لخدمة أي فريق يحتاج لمشجعين!
مالك الخلود قال تحديدًا: "تاريخيًا في السعودية هناك عادةً أشخاص يسمون أنفسهم (أولتراس)، لكنهم عبارة عن مجموعة جماهيرية منظمة يُدفع لها المال من مختلف الفرق، للتشجيع، لديهم طبول ومكبرات صوت وملابس موحدة".
وأضاف: "كل الفرق لديها هذا النظام، على سبيل المثال هناك النصر الذي لديه هذا النوع من الجمهور، لكن المعظم لديه جماهير مأجورة بالفعل كالاتفاق والشباب. أنا أطلق عليهم (مشجعين للإيجار). في بريدة هناك مجموعة مشجعين يتم استئجارهم من فرق مختلفة؛ مرة يشجعون الشباب وأخرى الحزم. هذه عادة اكتشفتها عند قدومي للسعودية، أما في أوروبا لا يوجد مشجعين مأجورين".
بن هاربورج يوضح بعد الهجوم عليه
حديث بن هاربورج لم يمر مرور الكرام بالطبع، حيث تعرض لهجوم كبير من جماهير النصر، التي اتهمته تارةً بمحاباة الجار "الهلال" وأخرى بعدم معرفة الوسط الرياضي السعودي بشكل جيد رغم مرور عام تقريبًا على وجوده في المملكة.
أمام الهجوم الجم، خرج بن هاربورج مبررًا حديثه بأنه مُسجل منذ ثمانية أشهر تقريبًا رغم أنه لم يُذاع سوى أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه لم يكن قد تعرف على الكرة السعودية بشكل جيد حينها.
وكتب رجل الأعمال الأمريكي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "جماهير نادي النصر العظيمة، اعترف بأني أخطأت وقلت تصريحًا غير صحيح عنكم، لقد كانت المقابلة قبل 8 أشهر وللتو تم نشرها، وذلك قبل أن أكون مطلعًا بشكل أكبر على الواقع في دورينا".
وأضاف: "الجماهير أو الروابط المستأجرة ظاهرة أحاربها، ولكن جماهير نادي النصر الواسعة والكبيرة لا تحتاج إليها أبدًا أبدًا".
مالك الخلود اختتم منشوره: "أنا أحب نادي النصر وأحب جماهيره حول العالم، وأتمنى أأن تتقبلوا اعتذاري".
وأرفق بن هاربورج منشوره بإعادة نشر تهنئة نادي الخلود للنصر بعد تتويجه بطلًا لدوري روشن السعودي 2025-26، للتأكيد على احترامه للعالمي وجماهيره.
اعتذار غير مقبول
رغم التوضيح والاعتذار إلا أن بعض النصراويين لم يتقبل حديث بن هاربورج أيضًا، على رأسهم الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم، الذي طالب الأمريكي بضرورة الكشف عن هوية الشخص الذي أقنعه بأن جمهور العالمي مأجور.
وكتب الملحم عبر حسابه بمنصة "إكس": "تغريدة بن هاربورج الأخيرة واعتذاره للنصراويين عن كلامه السابق الخاص بجماهيرية النصر غير مقبول البتة".
وأكمل: "المفروض أن يتحلى السيد هاربورج بالشجاعة ويذكر اسم الشخص الذي مرر له هذه الكذبة الشنيعة!!".
عضو شرف النصر يقبل الاعتذار
لكن إن كان بعض إعلاميي النصر لم يتقبل اعتذار بن هاربورج، فقد أعلن عضو شرف النادي وليد بن بدر بن سعود تقبله، مشيدًا برجل الأعمال الأمريكي ومتمنيًا له التوفيق في المملكة السعودية.
وليد بن بدر رد على مالك الخلود قائلًا: "كلمات رائعة من مالك مميز لنادٍ مميز، شكرًا جزيلًا لك سيد هاربورج على كلماتك الدافئة والمؤثرة التي لامست قلوب جميع مشجعي النصر، ونتمنى لك ولناديك العظيم كل التوفيق في المستقبل القريب".