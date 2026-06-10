"أنتم مأجورون" .. بن هاربورج يوضح سبب اتهاماته لجماهير النصر بعد الهجوم عليه والرد: كذبتك شنيعة!

في يوليو 2025، أعلنت وزارة الرياضة السعودية بشكل رسمي انتقال ملكية نادي الخلود إلى شركة بن هاربورج الأمريكية، ليخوض موسمًا ناجحًا في 2025-26.

الخلود تحت ملكية رجل الأعمال الأمريكي نجح في الوصول لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه، قبل خسارة النهائي أمام الهلال.

وعقب هذا الموسم الناجح، ظهر بن هاربورج في حوار مصور متحدثًا عن تجربته داخل المملكة السعودية، ليتفاجأ جمهور النصر بوصفه بأنه "مأجور" وتحت الإيجار لخدمة أي فريق يحتاج لمشجعين!

مالك الخلود قال تحديدًا: "تاريخيًا في السعودية هناك عادةً أشخاص يسمون أنفسهم (أولتراس)، لكنهم عبارة عن مجموعة جماهيرية منظمة يُدفع لها المال من مختلف الفرق، للتشجيع، لديهم طبول ومكبرات صوت وملابس موحدة".

وأضاف: "كل الفرق لديها هذا النظام، على سبيل المثال هناك النصر الذي لديه هذا النوع من الجمهور، لكن المعظم لديه جماهير مأجورة بالفعل كالاتفاق والشباب. أنا أطلق عليهم (مشجعين للإيجار). في بريدة هناك مجموعة مشجعين يتم استئجارهم من فرق مختلفة؛ مرة يشجعون الشباب وأخرى الحزم. هذه عادة اكتشفتها عند قدومي للسعودية، أما في أوروبا لا يوجد مشجعين مأجورين".



