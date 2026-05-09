Goal.com
مباشر
Ben Harburg Kholood (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

من رحلة مصر إلى البشت السعودي: نجاح بن هاربورج في مواجهة الهلال وريال مدريد .. احذر من "فقاعة" كأس الملك!

فقرات ومقالات
الخلود
الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين
قاديش
ريال مدريد

هل يصلح نموذج بن هاربورج للأندية الكبرى؟

أطلّ علينا الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، بالحلة السعودية التي خطفت قلوب الجماهير، أثناء صعوده لمصافحة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليتسلم الكأس الفضية المصغرة، بعد فوزه بالمركز الثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

رغم أنه خسر في أرض الميدان، بعد فوز الهلال على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، إلا أنه فاز "مرتين"؛ الأولى حينما سمح بمنح الهلال النسبة الكبرى في المدرجات، والثانية حينما ارتدى الزي والبشت السعودي، الأمر الذي جعله محل إعجاب وتقدير من الجميع.

في مقال سابق، تحدث عن عبقرية بن هاربورج التي جعلته في "منطقة آمنة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي سقط فيه فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد، في فخ الصدام مع الجماهير.

ورغم أن ارتداء أجنبي للبشت السعودي، أمر ليس جديد على مجتمع المملكة، الذي حظي بمحبة القادمين من الخارج، ورغبتهم في عيش أجواء البلاد، إلا أن بن هاربورج، يستحق أن نقول عنه "حالة استثنائية" تستحق الوقوف عندها.

  • Wolverhampton Wanderers vs Sunderland

    مسلسل وراء حبه لكرة القدم

    بن هاربورج صنع لنفسه اسمًا كبيرًا في عالم الاستثمار، في ظل رحلاته المتنقلة بين ألمانيا والإمارات والصين، إلا أنه بعدما شاهد مسلسل "سندرلاند حتى الموت"، عبر منصة (نتفليكس)، قرر أن يخوض غمار التحدي في كرة القدم.

    ووفق موقع "Get Football News Spain"، فإن بن هاربورج، تحدث عن حياته، التي كانت لبنة حول شخصيته القادرة على صنع "كاريزما" تخطف قلوب الجماهير، حيث قال إنه في الثالثة عشرة من عمره، اختار الذهاب في رحلة إلى مصر مع والدته، وكانوا يقدمون لهما طعامًا مثل بعض الشطائر والسمك والبطاطا المقلية، من أجل إرضاء أذواقهم، إلا أنه في اليوم الثالث، قال "لا أريد هذا، أريد أن آكل ما يأكله المرشدون السياحيون"، ليبدأ في تناول الشاورما والحمص والتبولة.

    • إعلان

  • "ما شاهدتموه في مانيبول يبدو ضئيلًا"

    هناك نقطة أخرى، تجعلنا نتعمق أكثر قليلًا في شخصية بن هاربورج، وفيها نتساءل "هل نجاح المالك الأمريكي، يصلح فقط للأندية الصغرى؟".

    من امتلاك نسبة 6.5% من قادش، إلى ملكية نادي الخلود، وبين إسبانيا والسعودية، جاء بن هاربورج ليعطي نموذجًا إداريًا ناجحًا على المستوى الاجتماعي، انعكس على قدرته على الامتزاج سريعًا بحياة البلد الذي يتواجد فيه، بل ويصنع شعبية على مستوى ناديه، مثلما يتفاخر دائمًا بأنه نجح في القفز بالنادي الإسباني، من أقل من 500 ألف إلى أكثر من 18 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

    إذا ما قلنا إن الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، كانوا معًا تحت ملكية صندوق الاستثمارات العامة، قبل استحواذ الأمير الوليد بن طلال على "ملكية" الزعيم، فلماذا لم يفكر بن هاربورج في امتلاك نادٍ بحجم الشباب، مثلًا، وهو الذي يملك الكثير من الألقاب، ويُعد أحد كتاب التاريخ في الكرة السعودية؟

    الإجابة على الأرجح، يمكن أن نستخلصها في نقاط..

    * رغبته في البناء من الصفر وصنع استراتيجية لا تتعرض للهجوم باستمرار.

    * قياس النجاح على القفز بنادٍ صغير، إلى مصاف الكبار.

    * بناء شعبية جارفة لهذا النادي في مدينته، وهنا كان سيجد صعوبة مع الشباب كمثال، في تحويل شعبية جماهير الرياض إليه من الهلال أو النصر، بعيدًا عن جماهيرية الليث بالطبع.

    ولعل هذا السبب الذي جعل بن هاربورج، يتحدث أيضًا عن نادي قادش، حينما قال "كنا ندفع رواتب تتراوح بين 45-50 مليون يورو، وننافس ريال مدريد الذي كان ينفق ما بين 680-850 مليون يورو في الموسم الواحد، لطالما كنت أقول مازحًا إن الفارق بين مستويات إنفاقنا ما شاهدتمون في فيلم "مانيبول" يبدو ضئيلًا. أنا معتاد على تحقيق الكثير بالقليل".

  • كلمة أخيرة .. نهائي كأس الملك: سلاح ذو حدين

    لن يبالغ في دفع الأموال للتعاقد مع اللاعبين، ولكنه يهدف لبناء قاعدة جماهيرية حقيقية تحب هذا الكيان بصدق، وتبقى معه لفترة طويلة، ويعمل على تقديم لاعبين سعوديين من خريجي النادي، يبنون المجد مع المنتخب الأول في كأس العالم 2034، ويعمل على تقديم اللاعب السعودي للخارج، وليس فقط استقطاب اللاعبين للداخل.

    هكذا تحدث بن هاربورج عن استراتيجيته، بعد امتلاك نادي الخلود، وبدا أنه يسير على الطريق الصحيح، وهو الأمر الذي يجعل خسارة الفريق لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بمثابة "سلاح ذي حدين"، فإما أن يدفع ممثل الرس، لزيادة التحدي من أجل تحقيق إنجاز كبير في المستقبل، أو السقوط في فخ النجاح المؤقت، وإرساء قاعدة في مخيلة الجماهير، بأن نجاح الخلود كان مجرد "فقاعة" وانتهت.

    نجاح كبير حققه الخلود بتأهله إلى نهائي أغلى الكؤوس، وسيكون انضمام لاعبين إلى المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، بمثابة خطوة كبيرة تضاف إلى رصيد بن هاربورج، فهل سيواصل البناء ونشاهد قاعدة جماهيرية كبيرة للخلود؟ سنرى!