من رحلة مصر إلى البشت السعودي: نجاح بن هاربورج في مواجهة الهلال وريال مدريد .. احذر من "فقاعة" كأس الملك!

أطلّ علينا الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، بالحلة السعودية التي خطفت قلوب الجماهير، أثناء صعوده لمصافحة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ليتسلم الكأس الفضية المصغرة، بعد فوزه بالمركز الثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.

رغم أنه خسر في أرض الميدان، بعد فوز الهلال على الخلود في النهائي، بهدفين مقابل هدف، إلا أنه فاز "مرتين"؛ الأولى حينما سمح بمنح الهلال النسبة الكبرى في المدرجات، والثانية حينما ارتدى الزي والبشت السعودي، الأمر الذي جعله محل إعجاب وتقدير من الجميع.

في مقال سابق، تحدث عن عبقرية بن هاربورج التي جعلته في "منطقة آمنة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي سقط فيه فهد سندي، رئيس نادي الاتحاد، في فخ الصدام مع الجماهير.

ورغم أن ارتداء أجنبي للبشت السعودي، أمر ليس جديد على مجتمع المملكة، الذي حظي بمحبة القادمين من الخارج، ورغبتهم في عيش أجواء البلاد، إلا أن بن هاربورج، يستحق أن نقول عنه "حالة استثنائية" تستحق الوقوف عندها.