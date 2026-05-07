Goal.com
مباشر
Nawaf bin Saad Ben Harburg Hilal Kholoudsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

برسالة طريفة و"قلب مكسور" .. بن هاربورج يحقد على رئيس الهلال قبل نهائي كأس الملك!

الهلال
الخلود
كأس خادم الحرمين الشريفين

استفتاء جماهيري جديد بعد جدل "نسبة الهلال"..

لا يزال الأمريكي بن هاربورج، مالك نادي الخلود، يشارك لحظاته مع الجماهير، التي تستعد للحظة تاريخية، بخوض فريقها الأول لكرة القدم، مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال.

على ملعب الإنماء، يلتقي الخلود والهلال، مساء الغد "الجمعة"، في نهائي أغلى الكؤوس، حيث قطع ممثل الرس، تذكرة العبور للمباراة النهائية، لأول مرة في تاريخه، بعد إقصاء الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح.

  • ماذا قال بن هاربورج؟

    وأعاد بن هاربورج، نشر تغريدة تتناول لقطة توجه الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، إلى مدينة جدة، من أجل حضور نهائي كأس الملك.

    ونشر بن هاربورج صورته، متوجهًا عبر الطائرة إلى جدة، ومعلقًا "ناس طيارة خاصة، وناس درجة سياحية" مع استخدام شعار لـ(قلب مكسور)، في رسالة طريفة شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.

    • إعلان

  • تعلم لبس البشت!

    واستكمالًا لتفاعله مع الجماهير، قال مالك نادي الخلود، إنه تعلم كيفية ارتداء الثوب والبشت السعودي بأفضل طريقة، فيما وجه استفتاءً جماهيريًا، إذا ما كان الظهور الأفضل له في نهائي كأس الملك، بارتداء الثوب والبشت، أم "بدلة" عادية؟

    وكان بن هاربورج، قد أثار جدلًا كبيرًا، بعدما أطلق استفتاءً قبل أيام، بعد تلقيه العديد من المطالبات، حول نسبة توزيع المقاعد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل منح النسبة المخصصة للخلولد، لجماهير نادي الهلال.

    ورغم أن اللائحة التنظيمية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، تنص على منح نسبة 50% لكل طرف من النهائي، بشأن الحضور الجماهيري، إلا أنه يمكن تغيير النسبة حال الاتفاق بين الطرفين، أو حال عدم نفاد تذاكر أي من الطرفين قبل 24 ساعة من بداية المباراة النهائية، ففي هذه الحالة، يحق للاتحاد السعودي، فتح المدرجات للحجز للطرف الآخر.

    ويحق لاتحاد الكرة أيضًا، بيع تذاكر المباراة والحصول على العائد كاملًا من بيعها، على أن يُعطى كل نادٍ في هذه الحالة، 11 تذكرة منصة ذهبية و50 تذكرة موحدة.

    الجدير بالذكر أن استفتاء بن هاربورج حول نسبة الحضور الجماهيري، قد شهدت مشاركة أكثر 86 ألف صوت، عبر حسابه على منصة (إكس)، حيث جاءت المطالبة بإعطاء الهلال النسبة الكاملة، بنسبة 61.8%، مقابل 38.2% لخيار "لا تعطيهم وأنا بحضر للخلود".

  • تذكرة مجانية

    وفي سياق متصل، أعلن نادي الخلود عن مبادرة بن هاربورج، لتشجيع الجماهير على حضور المباراة النهائية لكأس الملك.

    وبحسب ما ذكره النادي، فإن مالكه الأمريكي سيتقابل مع جماهير الخلود، الراغبة في حضور نهائي الكأس، واشتراط ارتدائه قميص أو شال أحمر، أو شرائه مقابل إعطائه تذكرة مجانية للمباراة.

    وتحت عنوان "طلب فزعة"، وجه نادي الخلود، نداءً إلى جماهيره، بالوقوف خلف الفريق في نهائي جدة، مع رسالة "نبيك معنا.. نكتب التاريخ سوا. يوم واحد .. ووقفتك هي السند".

  • Salman Al-Faraj HilalGetty

    متى آخر مرة حقق الهلال الكأس الغالية؟

    كما ذكرنا سلفًا، هذا الموسم يشهد التأهل الأول في تاريخ الخلود للنهائي، أما الهلال فلم يحقق لقب كأس الملك منذ عام 2024، بينما في رصيده تسعة ألقاب، بحسب معايير لجنة توثيق تاريخ بطولات الكرة السعودية.

  • الخلود والهلال إلى نهائي الكأس

    وكان الخلود قد صعد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، بعد الفوز على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، إثر التعادل بينهما بنتيجة (2-2)، خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

    ونجح الخلود في انتزاع التعادل "مرتين" أمام الاتحاد، فبعد ثنائية موسى ديابي وستيفن بيرجفاين، تمكن عبد العزيز العليوة وآدم بيري من هز شباك الحارس بريدراج رايكوفيتش، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت إهدار ركلتين للعميد، من قِبل حسام عوار وموسى ديابي، مقابل ركلة واحدة للخلود.

    أما عن الهلال، فقد حجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس الملك، بعد تخطي عقبة الأهلي بركلات الترجيح أيضًا، حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، بعد تقدم تيو هيرنانديز، ثم تعادل إيفان توني من علامة الجزاء، فيما لعب الحارس ياسين بونو، دور البطولة، في قيادة كتيبة سيموني إنزاجي إلى المباراة النهائية.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود crest
الخلود
الخلود
الهلال crest
الهلال
الهلال