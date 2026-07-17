Getty Images Sport
مفاجأة ... بنفيكا يخلص النصر من صداع دوران
دوران يقترب من الانتقال إلى بنفيكا
يوشك نادي بنفيكا البرتغالي على إبرام اتفاق انتقال للمهاجم الدولي الكولومبي جون دوران قادمًا من النصر، وفقًا لما أوردته صحيفة «أ بولا» المحلية.
وسينضم المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا إلى ملعب «إستاديو دا لوز» بموجب صفقة إعارة من النادي السعودي الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين. ولتسهيل هذه الصفقة، فإن إدارة نادي النصر مستعدة للمشاركة في تمويلها وتغطية الغالبية العظمى من راتب اللاعب الضخم.
- Getty Images Sport
الكابوس السعودي ينتهي أخيرًا
ويشير التقرير إلى أن جوزيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، قد أعطى دوران الضوء الأخضر هذا الأسبوع للبحث عن نادٍ جديد لإحياء مسيرته الكروية.
وكان النصري قد تعاقد مع المهاجم السابق لفريق أستون فيلا في يناير 2025 مقابل 77 مليون يورو، بموجب عقد تبلغ قيمته حوالي 20 مليون يورو سنويًا، ويمتد حتى عام 2030. غير أن مسيرته في السعودية كانت مخيبة للآمال، حيث لم يشارك سوى في 18 مباراة فقط في البطولات المحلية والقارية.
إعارات متواصلة
قبل انتقاله إلى البرتغال، خاض المهاجم — الذي خاض 17 مباراة دولية مع المنتخب الكولومبي — فترات إعارة غير ناجحة مع فنربخشة وزينيت. كما تعرّضت فترة وجوده في روسيا لمزيد من الاضطرابات بسبب مشاكل انضباطية أدت إلى استبعاده من تشكيلة الفريق الأول.
وقد كان هذا النقص في المشاركة المنتظمة في مباريات النادي مكلفًا في نهاية المطاف لدوران، الذي تم استبعاده لاحقًا من تشكيلة المنتخب الكولومبي المشاركة في كأس العالم 2026.
- AFP
الفحوصات الطبية المقررة في لشبونة
من المقرر أن يصل دوران إلى لشبونة في الأيام المقبلة لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام رسميًا إلى تشكيلة ماركو سيلفا. وسيتم دمج المهاجم الموهوب على الفور في تدريبات النادي التحضيرية للموسم الجديد لتسريع عملية تكيفه مع النظام التكتيكي للفريق.
ومن المتوقع أن يعزز وصوله خط هجوم بنفيكا الذي يستعد لموسم صعب في كل من المسابقات المحلية ومرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
حل أزمة النصر المالية؟
الإعلامي الرياضي محمد الدويش أوضح أن مسؤول نصراوي – لم يفصح عن اسمه – أكد له أن المهاجم الكولومبي جون دوران هو السبب الرئيسي للأزمة المالية الحالية للنادي وتعطل سوق انتقالاته.
وتساءل الدويش باستغراب: "من تسبب بصفقة دوران لماذا لم يتحمّلها هو وليس النادي كما تنص اللائحة؟، ماذا عن صفقات مماثلة في بقية أندية الصندوق لم تحاسب عليها؟، لماذا النصر فقط؟".
جدير بالذكر أن النصر تعاقد مع دوران في شتاء 2025، في عهد الرئيس السابق عبدالله الماجد.
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