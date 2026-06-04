Getty Images
بعد فيديو الذكاء الاصطناعي .. بيان رسمي من بنفيكا بشأن شروط رحيل مورينيو إلى ريال مدريد
خطوة ريال مدريد الرسمية للتعاقد مع مورينيو
أعلن نادي بنفيكا في بيان رسمي أرسله إلى لجنة سوق الأوراق المالية البرتغالية (CMVM) أنه تلقى اتصالات بشأن إمكانية التعاقد مع مورينيو. وجاءت هذه المبادرة من معسكر فلورنتينو بيريز، الذي يسعى حاليًا لإعادة انتخابه رئيسًا لنادي ريال مدريد.
وقد برز "المدرب الخاص"، الذي يرتبط حالياً بعقد مع "النسور"، كهدف رئيسي لبيريز في صراعه مع إنريكي ريكيلمي على قيادة العملاق الإسباني. ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل، ومن شأن فوز الرئيس الحالي أن يمهد الطريق لعودة مورينيو المثيرة إلى ريال مدريد.
- Getty Images
شرح بند التحرير البالغ 15 مليون يورو
أوضح نادي بنفيكا أنه لن يسمح لمدربه بالرحيل دون الحصول على تعويض مالي كبير. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن النادي، فإن أي صفقة لإعادة مورينيو إلى الدوري الإسباني ستتطلب تفعيل بند تحرير محدد في عقده الحالي.
وقد حددت قيمة المبلغ المطلوب لضمان خدماته بـ 15 مليون يورو. ويتطابق هذا الرقم تمامًا مع الراتب الذي سيستحقه المدرب المخضرم خلال السنة الأخيرة من عقده الحالي في ملعب "إستاديو دا لوز".
بطاقة مورينيو مقابل وعود ريكيلمي
وقد برز مورينيو باعتباره الورقة الرابحة الأخيرة التي يلعب بها بيريز لمواجهة الوعود الطموحة لمنافسه في الانتخابات الرئاسية، إنريكي ريكيلمي، الذي تعهد بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي، إرلينج هالاند ورودري، في حال فوزه بالانتخابات.
يعد هذا الكشف المفاجئ بمثابة خطوة تكتيكية ضخمة من بيريز في سعيه لتأمين ولاية أخرى على رأس ريال مدريد. من خلال إبرام اتفاق شفهي مع مورينيو – ودعمه علنًا بالتزام مالي بدفع بند جزائي مرتفع – قدم بيريز لأعضاء النادي مشروعًا رياضيًا نهائيًا ومثيرًا للاهتمام.
أثار بيريز ضجة كبيرة مساء الأربعاء عندما نشر حساب حملته على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مورينيو وهو يوافق على العودة إلى المنصب. ومع ذلك، اضطر المدرب إلى إبلاغ بنفيكا بأن ظهوره كان من صنع الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يقم بتسجيل أي شيء من هذا القبيل. بغض النظر عن ذلك، تابعت حملة بيريز بنشر مقطع فيديو آخر بعد إعلان بنفيكا يوم الخميس، ركز بشكل كامل على عودة مورينيو.
- Getty Images Sport
عودة محتملة إلى ملعب البرنابيو
كان مورينيو قد تولى تدريب ريال مدريد في الفترة ما بين 2010 و2013، وهي فترة اتسمت بمنافسة شديدة مع فريق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، حيث نجح في كسر هيمنة برشلونة بفوزه بلقب الدوري الإسباني التاريخي برصيد قياسي بلغ 100 نقطة، إلى جانب الفوز بكأس الملك وكأس السوبر الإسباني. وقد يشكل عودته المحتملة تحولاً كبيراً في المشروع الرياضي في البرنابيو، حيث يبحث بيريز عن مدرب ذي خبرة في تحقيق الانتصارات لاستعادة النظام وقيادة النادي إلى عصره الجديد.
يُنظر الآن إلى انضباط المدرب البرتغالي على أنه الترياق الذي يحتاجه النادي بشدة في ظل الاضطرابات التي يمر بها. يخرج ريال مدريد من موسم كارثي خالٍ من الألقاب ترك المشجعين في غضب شديد، حيث توجه الغضب العام بشكل كبير نحو نجوم الفريق البارزين عقب سلسلة من الصراعات والانقسامات المريرة التي دمرت الانسجام داخل غرفة الملابس.