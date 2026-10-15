بنفيكا وسلتيك | جون دوران يرد على مزحة الأغنياء لكن "الأساسية صعبة قوية".. وأرجوكم، علّموا هيثم حسن كيف يسجل الأهداف!

عندما يلتقي ناديا بنفيكا البرتغالي وسلتيك الاسكتلندي وجهًا لوجه على أرضية المستطيل الأخضر؛ فنحن لا نتحدث هنا عن فريقين عاديين، بل عن كيانين رياضيين لديهما تاريخ كبير بالفعل.

ولذا.. فإن الإثارة والمتعة كانتا مضمونتين في مواجهة بنفيكا وسلتيك؛ التي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبالفعل.. استمتع عشاق الساحرة المستديرة بهذه المباراة؛ رغم أن فارق الإمكانات لمصلحة بنفيكا ظهر جليًا، مع تحقيقه الفوز بأربعة أهداف مقابل واحد.

وسجل بنفيكا رباعيته في شباك سلتيك، عن طريق "الكولومبي جون دوران (ثنائية)، الدنماركي ألكسندر باه واليوناني فانجيليس بافليديس"؛ بينما أحرز الفريق الاسكتلندي هدفه الوحيد في المباراة، بواسطة الكولومبي الآخر كاميلو دوران في الدقيقة 63.

وخلال هذه المباراة؛ توجهت الأنظار تحديدًا إلى "دوران بنفيكا" والنجم المصري هيثم حسن، جناح فريق سلتيك الأول لكرة القدم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور دوران وحسن في القمة الأوروبية..