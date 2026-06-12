"رفضنا أن نكون تحت رحمته"!.. رئيس بنفيكا يكشف كواليس مثيرة في انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد

تحدث روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، عن كواليس انتقال المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، صيف العام الحالي.

ريال مدريد أعلن التعاقد مع مورينيو، لمدة 3 سنوات قادمة؛ وذلك بعد دفع تعويض مالي إلى بنفيكا، بقيمة 15 مليون يورو.