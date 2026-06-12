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Jose Mourinho Real Madrid crestGetty/GOAL
أحمد فرهود

"رفضنا أن نكون تحت رحمته"!.. رئيس بنفيكا يكشف كواليس مثيرة في انتقال جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
بنفيكا
الدوري الإسباني
الدوري البرتغالي الممتاز

ماذا قال روي كوستا؟!..

تحدث روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، عن كواليس انتقال المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، صيف العام الحالي.

ريال مدريد أعلن التعاقد مع مورينيو، لمدة 3 سنوات قادمة؛ وذلك بعد دفع تعويض مالي إلى بنفيكا، بقيمة 15 مليون يورو.

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    رئيس بنفيكا كان يريد استمرار جوزيه مورينيو

    وفي هذا السياق.. كشف روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، عن أنه كان يريد استمرار المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو، مع الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وعن ذلك يقول كوستا في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "ESPN" مساء اليوم الجمعة: "عقد مورينيو مع بنفيكا، كان مستمرًا لمدة موسم رياضي آخر.. لقد تحدثتُ معه من أجل البقاء معنا، بل والتجديد لأعوام أخرى".

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  • Jose MourinhoGetty Images

    جوزيه مورينيو أخبر رئيس بنفيكا برغبته صراحة

    واستكمالًا لتصريحاته.. أكد روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، أن المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو؛ كان صريحًا معه بشأن تلقيه عرضًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، ورغبته في خوض التجربة.

    كوستا أضاف: "احترمتُ صراحة مورينيو معي؛ حيث طلبت منه أن يكون رحيله، دون التسبب في أي مشكلة لبنفيكا".

    وأشار رئيس النادي البرتغالي إلى أنه بدأ بعدها، رحلة البحث عن مدير فني جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ حتى توصل إلى اتفاق مع البرتغالي الآخر ماركو سيلفا، بشكلٍ رسمي.

  • Jose MourinhoGetty Images

    عندما رفض بنفيكا أن يكون تحت رحمة جوزيه مورينيو!

    وأخيرًا.. رد روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، عن سؤال مثير للجدل؛ وهو: "هل كان استمرار المدير الفني المخضرم جوزيه مورينيو ممكنًا لو خسر فلورنتينو بيريز انتخابات العملاق الإسباني ريال مدريد؟!".

    ومن المعروف أن اتفاق مورينيو مع بيريز، لتدريب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، كان أثناء الحملة الانتخابية لرئاسة مجلس إدارة النادي؛ وذلك قبل أن تتحوّل إلى الصبغة الرسمية، بعد فوزه ضد رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

    هُنا قال كوستا: "لا كان سيرحل.. نحن لم نكن نُريد أن نظل تحت رحمة مورينيو".

    وشدد رئيس بنفيكا على أنه وضع خطة إعداد فريقه، بمجرد أن أخبره مورينيو برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد؛ لذا كان المدير الفني البرتغالي المخضرم سيرحل، حتى لو خسر بيريز الانتخابات.

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    أرقام بنفيكا تحت قيادة جوزيه مورينيو

    المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، أشرف على تدريب العملاق المحلي بنفيكا، في الفترة من سبتمبر 2025 إلى يونيو 2026.

    وخلال هذه الفترة؛ قاد مورينيو الفريق البرتغالي في 45 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وحقق بنفيكا 27 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات و8 هزائم، خلال المباريات الـ45 تحت قيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم؛ مع تسجيل 86 هدفًا، وهتزاز شباكه 39 مرة.

    وفشل بنفيكا في التتويج بأي لقب مع مورينيو؛ قبل أن ينتقل الأخير إلى العملاق الإسباني ريال مدريد صيف العام الحالي، بشكلٍ رسمي.