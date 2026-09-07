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Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images
محمود خالد

مارتينيلي أم سامرفيل؟ .. توقع هلالي بجلوس الصفقة الجديدة على الدكة بعد عودة سالم الدوسري!

سالم الدوسري
الهلال
جابرييل مارتينيلي
كريسينسيو سامرفيل
دوري روشن السعودي

نجم الهلال السابق: ستعضون أصابعكم من الندم!

حين تعالت الأصوات التي رجحت فقدان سالم الدوسري، قائد الهلال، لمركزه الأساسي مع الفريق، جاء بندر الرزيحان، نجم الزعيم السابق، برسالة "عكس التيار"، في ظل تعاقدات النادي التي شملت تدعيم أجنحة الفريق في الميركاتو الصيفي.

ويغيب سالم الدوسري عن مباريات الهلال، منذ مطلع الموسم الحالي، بعد خضوعه لعملية جراحية في وتر الركبة، في يوليو الماضي، عقب مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، في الوقت الذي تعاقد فيه النادي مع الهولندي كريسنسيو سامرفيل، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، من وست هام وآرسنال.

وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قد تلقى سؤالًا بشأن من يقود الجبهة اليمنى، ليؤكد أنه سيعتمد مبدأ التدوير بين سامرفيل ومارتينيلي، في الوقت الذي بإمكانه أيضًا الاعتماد على سلطان مندش أو صبري دهل، في الوقت الذي يلعب فيه سامرفيل في الجبهة اليسرى بشكل أساسي، في ظل غياب سالم الدوسري، وبين تلك الوفرة الهجومية، باتت الترشيحات منصبّة حول إبقاء الدوسري على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

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  • "سالم الدوسري سيعود أساسيًا"

    وجاء رد بندر الرزيحان، عبر برنامج "المنتصف"، مدافعًا عن سالم الدوسري، مؤكدًا أن عودته ستجعل الكثيرين يعضون أصابعهم من الندم، كونه سيعود أساسيًا في الهلال.

    وقال الرزيحان "سالم الدوسري من أهم لاعبي الهلال، وهو اللاعب الأول على مستوى المملكة، سجلوها عليّ، سالم سيجد مكانه بين النجوم؛ فهذا الشاب الذي نفخر به يعشق التحدي، وأثبت كفاءته ليس على مستوى اللاعبين المحليين، بل الأجانب أيضًا، وأصبح أحد الأساطير، وما مر به من هبوط في المستوى خلال الموسم الماضي، مرّ به مالكوم وسيرجي سافيتش وكوليبالي وياسين بونو، بل إنه هو من كان يقود الفريق عندما كانت تسوء حالته، فما بالكم عندما تحسن الفريق؟".

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  • من سيلعب مكانه الدوسري؟

    ووضع الرزيحان تصورًا لتشكيل الهلال، بعد عودة سالم الدوسري، مؤكدًا أنه سيلعب في مكانه بالجبهة اليسرى، مع توجه سامرفيل إلى اليمين، فيما يتواجد جابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

    وكان الهلال قد تعاقد مع جابرييل مارتينيلي، القادم من آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، بعقد حتى صيف 2030، مقابل 70 مليون يورو، فيما خاض أولى مبارياته "بديلًا" في مواجهة الشباب، بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

    أما عن كريسنسيو سامرفيل، الذي تألق مع المنتخب الهولندي في كأس العالم 2026، فقد انتقل إلى الهلال، قادمًا من وست هام، حتى يونيو 2030، مقابل 64.5 مليون يورو.


  • هل يغيب الدوسري عن كأس الخليج؟

    وأفادت صحيفة "عكاظ"، بأن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، يدرس استبعاد "القائد" سالم الدوسري من قائمة الأخضر التي تشارك في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، التي ستقام في جدة، خلال الفترة بين 23 سبتمبر و6 أكتوبر.

    ويستعد دونيس لإعلان قائمة المنتخب السعودي، خلال الأسبوع الجاري، بينما يغيب سالم الدوسري لعدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، في الوقت الذي سينضم فيه سعود عبد الحميد، نجم لانس، إلى معسكر الأخضر، في 19 سبتمبر، بينما ينضم لاعبو الهلال والنصر والقادسية والأهلي والاتحاد، بعد انتهاء مشاركتهم في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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  • متى يعود سالم الدوسري؟

    وكان طبيب الهلال، خوان خيمينيز، قد تحدث بشأن حالة سالم الدوسري، في مقطع فيديو نشره النادي في 12 أغسطس الماضي، حيث أكد أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح ما بين شهرين وشهرين ونصف، بعد خضوع لجراحة الركبة، علمًا بأنه قد دخل المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي وسيعود تدريجيًا إلى التدريبات الميدانية مع الفريق.


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