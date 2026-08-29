"سألت أمي" .. نجم إنتر ميامي السابق يكشف كواليس اللقاء الأول مع ميسي

في مقابلة مع "ريبوبليكا"،استعاد لاعب وسط بارما البالغ من العمر 21 عاماً بنجامين كريماسكي، الذي يمتلك جذوراً إيطالية ووالدين أرجنتينيين، ذكرياته عن ولادته ونشأته في ميامي.

وقبل انتقاله إلى إيطاليا، كان زميلاً لليونيل ميسي في إنتر ميامي: "أول مرة رأيت فيها ميسي؟ كان ذلك في الصباح الباكر. كنت قد أمضيت بالفعل ستة أشهر في إنتر ميامي، وكان قد وصل للتو من باريس سان جيرمان. أوقفت سيارتي في ملعب التدريب ورأيته، كان برفقة أطفاله الثلاثة. لم أكن أعرف ما الذي عليّ فعله، لذلك اتصلت بأمي التي نصحتني بأن أذهب لأقدّم نفسي، بما أنه لم يكن هناك أحد حوله وكانت اللحظة المناسبة كي لا أزعجه. فعلت ذلك، والأمر المذهل هو أنه كان يعرف بالفعل من أكون".