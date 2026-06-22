برشلونة يخطط لصفقة بديل ألفاريز.. ونجم مانشستر يونايتد على رأس القائمة المختصرة

وفقًا لصحيفة "ماركا"، وضع برشلونة ألفاريز على رأس قائمة أمنياتهم الصيفية بعد التأكد من رحيل ليفاندوفسكي. المهاجم، الذي يتألق حاليًا في كأس العالم، يمتلك سجلاً حافلاً مثيراً للإعجاب. بعد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد قادماً من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو في أغسطس 2024، سجل الأرجنتيني 49 هدفاً في 106 مباريات مع نادي العاصمة.

ويأتي ذلك بعد فترة ناجحة في إنجلترا حيث سجل 36 هدفاً في 103 مباريات. وخلال 49 مباراة في الموسم الماضي، سجل 20 هدفاً وقدم تسع تمريرات حاسمة، بما في ذلك 10 أهداف في 15 مباراة بدوري أبطال أوروبا. يعتقد البارسا أنه سيزدهر إلى جانب لامين يامال، رافينيا، فيران توريس، فيرمين لوبيز، أنطوني جوردون تحت قيادة المدرب هانسي فليك.