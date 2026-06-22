أفادت التقارير أن برشلونة حدد بنجامين شيشكو مهاجم مانشستر يونايتد كهدف رئيسي للانتقالات هذا الصيف إذا فشلوا في التعاقد مع هدفهم الأول جوليان ألفاريز. يبحث العملاق الكتالوني بشدة عن مهاجم غزير الأهداف لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي، لكن المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بشأن صفقة ضخمة لضم ألفاريز تثبت أنها صعبة للغاية.
برشلونة يخطط لصفقة بديل ألفاريز.. ونجم مانشستر يونايتد على رأس القائمة المختصرة
ألفاريز يتصدر قائمة أمنيات برشلونة
وفقًا لصحيفة "ماركا"، وضع برشلونة ألفاريز على رأس قائمة أمنياتهم الصيفية بعد التأكد من رحيل ليفاندوفسكي. المهاجم، الذي يتألق حاليًا في كأس العالم، يمتلك سجلاً حافلاً مثيراً للإعجاب. بعد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد قادماً من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو في أغسطس 2024، سجل الأرجنتيني 49 هدفاً في 106 مباريات مع نادي العاصمة.
ويأتي ذلك بعد فترة ناجحة في إنجلترا حيث سجل 36 هدفاً في 103 مباريات. وخلال 49 مباراة في الموسم الماضي، سجل 20 هدفاً وقدم تسع تمريرات حاسمة، بما في ذلك 10 أهداف في 15 مباراة بدوري أبطال أوروبا. يعتقد البارسا أنه سيزدهر إلى جانب لامين يامال، رافينيا، فيران توريس، فيرمين لوبيز، أنطوني جوردون تحت قيادة المدرب هانسي فليك.
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خطة طوارئ قوية
لا يزال أتلتيكو يعارض بشدة بيع مهاجمه النجم لمنافس محلي، حيث سخر من عرض أولي يزيد قليلاً عن 100 مليون يورو. وبسبب هذه العقبة الهائلة، أعد المدير الرياضي ديكو خطة طوارئ. إذا انهارت مساعي التعاقد، فقد جهز أبطال إسبانيا أهدافًا بديلة، حيث يبرز شيشكو، مهاجم مانشستر يونايتد، بشكل لافت إلى جانب سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، والمهاجم الكاميروني كارل إيتا إيونج لاعب ليفانتي.
انتقل شيشكو إلى أولد ترافورد مقابل 76.50 مليون يورو في أغسطس 2025 بعد تسجيله 39 هدفاً في 87 مباراة مع لايبزيج. وسجل السلوفيني 12 هدفاً خلال 32 مباراة بإجمالي 1,817 دقيقة في موسمه الأول في إنجلترا.
فليك يحدد هدفه
يدرك فليك التحدي الهائل الذي ينتظره بينما يحاول بناء فريق قادر على غزو أوروبا. يطلب المدرب الألماني ملفًا شخصيًا محددًا لقيادة خط الهجوم في الموسم المقبل، بغض النظر عما إذا كان ألفاريز أو سيسكو أو مرشحًا آخر.
وفي حديثه عن الفراغ الذي تُرك في فريقه، صرح فليك: "نحن بحاجة إلى مهاجم متصل بالفريق، ولكنه يسجل الأهداف. لدينا أفكار واضحة، والآن علينا انتظار السوق. لن يكون الأمر سهلاً، لكننا سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا". يدرك الطاقم الفني أن تأمين هداف حاسم لن يكون رخيصًا، لكنهم مستعدون تمامًا لفترة انتقالات طويلة بشكل ملحوظ.
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ماذا بعد؟
سيواصل برشلونة مراقبة الوضع عن كثب بينما يتنافس ألفاريز في كأس العالم، على أمل أن يخفض أتلتيكو في النهاية من مطالبه الباهظة. ومع ذلك، إذا ظلت الأمور متعثرة، فمن المرجح أن يبدأ ديكو وفريق التوظيف اتصالات رسمية بخصوص شيشكو. الأسابيع القادمة حاسمة للغاية حيث يحاول النادي وضع اللمسات الأخيرة على نقطة الارتكاز الهجومية الجديدة قبل بدء فترة ما قبل الموسم.