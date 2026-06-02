كرواتيا وبلجيكا | قمة منحت الفرحة لغانا وإنجلترا وصانع الفوضى يهدد مصر في "مهرجان اعتزال دي بروينه"

لطالما عودتنا كرواتيا دائمًا على الظهور كمفاجأة سعيدة في البطولات الكبرى وكأس العالم على وجه التحديد، بعد ما فعلته في مونديال 98 باحتلال المركز الثالث خلف فرنسا والبرازيل.

وبعد سنوات من الاختفاء، عاد لنا الكروات من جديد باحتلال المركز الثاني في مونديال 2018 والثالث في كأس العالم قطر 2022، لذلك من المنطقي وضعهم ضمن الترشيحات في النسخة القادمة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأما بلجيكا فقد انتفضت في 2014 ووصلت إلى ربع النهائي، ثم جاءت ثالثة في البطولة التالية، قبل الخروج من دور المجموعات بمونديال قطر، ويبدو أنها لن تذهب بعيدًا في المسابقة المقبلة.

المنتخب البلجيكي لم يكن سيئًا، بل انتصر بثنائية وكان الطرف الأفضل والأكثر خطورة، ولكن ما فعله لا يعطي أن انطباعًا أن هذا الفريق يمكنه تحقيق أي شيء خاص في بطولة بحجم كأس العالم.

الفريق سيلعب أمام مصر ونيوزلندا وإيران، ومن المنطقي تأهله إلى دور الـ32، ولكن في حالة وقوعه أمام أي فريق "متوسط" حتى وليس أحد الكبار، قد نجد ما حدث في قطر يتكرر من جديد، بسبب فقدان الشياطين الحمر للهوية والقوة المطلوبة مع المدرب رودي جارسيا.

وبالنظر إلى مجريات المباراة، سنجد أن بلجيكا لم تمتلك الحلول الكافية للاختراق من العمق قبل هدف لوكاكو الذي جاء من مرتدة في الوقت القاتل، واعتمدت على الكرات العرضية مثلها مثل كرواتيا تمامًا، بالإضافة إلى دوكو على الجناح الأيسر.

الحلول الفردية كانت السلاح الأول لبلجيكا الليلة، المستويات الجيدة لناثان نجوي وأندري أونانا ويوري تيليمانس وجيريمي دوكو، كانت كافية للإجهاز على نسخة متهالكة من كرواتيا.

النقطة المضيئة أيضًا، هي أن لوكاكو بدا وكأنه جاهزًا للمشاركة في كأس العالم، بسبب الحدة التي ظهر بها وتعامله بإتقان مع كرة الهدف الثاني، في لقطة تمنح جماهير بلاده البصيص من الأمل قبل بداية المونديال.