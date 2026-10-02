بلجيكا وتركيا | سقط أفضل لاعبي الريال .. دي بروينه يلقن أردا جولر درسًا: أنت جوتي فلا تحلم بمودريتش!

في عمره الحادي والعشرين، يبقى أردا جولر حائرًا بين مفترق طرق، بين "إبداع" جوتي المتناسي، أو طريق مودريتش، واختياره ليؤدي دور توني كروس في ريال مدريد، إلا أنه في مواجهة تركيا وبلجيكا، تلقى درسًا جديدًا من كيفن دي بروينه، في صراع حقيقي بين الشباب والخبرة.

في مباراة كان بطلها الأول هو دي بروينه، ألحق المنتخب البلجيكي، الخسارة الثالثة تواليًا لتركيا في دوري الأمم الأوروبية، متغلبًا عليه بنتيجة (3-0)، بفضل ثنائية نجم نابولي، وروميلو لوكاكو الذي سجل هدفه الدولي الـ94.

واستعادت كتيبة فان بوميل الثقة، بعد خسارتها أمام فرنسا بهدف نظيف، في الجولة الثانية، لتصل إلى النقطة السادسة، وتحلّ في وصافة المجموعة الأولى من المستوى الأول، فيما بقي رصيد الأتراك بلا نقاط، ليصبح مهددًا بالهبوط إلى المستوى الثاني.