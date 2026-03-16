وفقًا لتقارير إعلامية متطابقة، فإن انتقال روكو ريتز، قائد بوروسيا مونشنغلادباخ، إلى نادي آر بي لايبزيغ قد اكتمل تقريبًا. ووفقًا لـ«سكاي سبورت» و«كيكر»، تم التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الانتقال، مما يعني أن الصفقة من المرجح أن تُعلن رسميًا قريبًا.
بقيمة تزيد عن 20 مليون يورو: يبدو أن نادي آر بي لايبزيغ يستقطب لاعبًا من أحد منافسيه في الدوري الألماني
سيحصل نادي «الفرس» على مبلغ يزيد قليلاً عن 20 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت، مقابل انتقال لاعب خط الوسط.
لا يزال ريتز مرتبطًا بعقد مع غلادباخ حتى عام 2028، لكن العقد يتضمن بندًا للخروج: يمكنه الانتقال في الصيف مقابل 25 مليون يورو - ومن المرجح أن يفعل ذلك الآن، حتى لو تمكن لايبزيغ من خفض المبلغ قليلاً.
لايبزيغ تبحث عن بديل لـ زافير شلاغر
وفقًا لمجلة «كيكر»، يبدو أن رينغسبورغ كان النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامًا ملموسًا بريتز. ويحتاج فريق المدرب أولي فيرنر إلى تعزيز مركز خط الوسط الدفاعي، حيث أعلن اللاعب الدولي النمساوي زافير شلاغر أنه لن يجدد عقده المنتهي، وسيغادر النادي الساكسوني في نهاية الموسم دون مقابل. ومن حيث الأسلوب، يتشابه ريتز وشلاغر كثيرًا، حيث يتميز كلاهما بالقدرة على الجري والقتال في المواجهات الفردية.
ووفقاً للتقرير، سيحصل غلادباخ على المبلغ الأساسي لرسوم الانتقال دفعة واحدة وليس على أقساط، مما يمنحهم المرونة اللازمة لإعادة بناء الفريق المخطط لها في الصيف المقبل، والذي يحتاج الآن إلى خليفة لريتز.
بالنسبة لريتز، هذا هو أول انتقال نهائي في مسيرته الاحترافية. انضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى بوروسيا في عام 2009، ولم يتم إعارته خلال فترة وجوده في نيدرراين سوى مرتين إلى النادي البلجيكي VV St. Truiden (موسم 2021/22 والنصف الثاني من موسم 2022/23).
موسم روكو ريتز مع بوروسيا مونشنغلادباخ بالأرقام:
الألعاب 27 دقائق اللعب 2231 أهداف 0 تمريرات حاسمة 2