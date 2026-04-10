"بقدر ما يبدو الأمر غريباً" - آرني سلوت يؤكد أنه لا يزال يحظى بدعم جماهير ليفربول ومالكي النادي بعد "الهزيمة" أمام باريس سان جيرمان في ظل استمرار الصعوبات
القيادة تقف بقوة إلى جانب سلوت الذي يتعرض لانتقادات
بلغت الضغوط المحيطة بالمدرب الهولندي ذروتها بعد الهزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان، التي جعلت طموحات ليفربول الأوروبية معلقة بخيط رفيع، وذلك في أعقاب الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-0 على يد مانشستر سيتي، وتعثر الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون. ومع ذلك، وعلى الرغم من الضجة الخارجية المتزايدة والتكهنات المتصاعدة حول مستقبله، لا يزال مدرب ليفربول مصراً على أنه يحظى بالدعم الكامل من إدارة أنفيلد.
"أكرر نفسي كثيرًا، لكنني قلت مرارًا وتكرارًا إنني أشعر بدعم كبير، ليس فقط من المالكين ومن ريتشارد [هيوز، المدير الرياضي] ومايكل [إدواردز، المدير التنفيذي]، بل أشعر بدعم كبير منهم أيضًا"، قال سلوت للصحفيين قبل المواجهة مع فولهام. يبدو أن ثقته في محلها، حيث تشير التقارير إلى أن كبار المسؤولين في FSG لا يزالون ملتزمين تمامًا بالسماح له بمواصلة إعادة بناء أنفيلد.
لا يزال المشجعون يعبّرون عن آرائهم بصوت عالٍ رغم الهزيمة الساحقة التي مني بها باريس سان جيرمان
وقد تأثر الهولندي بشكل خاص برد فعل المشجعين الذين سافروا مع الفريق خلال الرحلة الأخيرة إلى ملعب "بارك دي برانس". فحتى بعد مشاهدة أداء اعترف فيه سلوت بأن فريقه كان أقل شأناً، واصل المشجعون التعبير عن تشجيعهم. "لكن مهما بدا الأمر غريباً، أشعر أيضاً بدعم المشجعين. كنا نخرج في باريس، عندما خرج اللاعبون للإحماء وبدأ المشجعون، بعد خسارة 4-0، على الفور في غناء "نحن نحبكم، ليفربول"،" أوضح سلوت.
وتابع: "وبعد أن تم التغلب علينا - وأعتقد أنه من العدل القول - على مدار 90 دقيقة، ذهبنا إلى منطقة المشجعين الزائرين وكانوا لا يزالون يغنون لنا ويصفقون لنا، لذا فقد شعرت بهذا الدعم باستمرار. لقد قلت مرات عديدة إن النادي يدرك المرحلة التي نمر بها، وفي الوقت نفسه أشعر بدعم كامل".
المظاهرات وعامل أنفيلد
تأتي تصريحات المدير الفني في وقت حساس، حيث يخطط المشجعون للاحتجاج على قرار النادي برفع أسعار التذاكر. وأقر «سلوت» بوجود توتر، لكنه حث المشجعين على الحفاظ على الأجواء المهيبة التي ميزت تاريخ «أنفيلد»، مستشهداً بالمباراة الأخيرة على أرضنا ضد «غالطة سراي» في دوري أبطال أوروبا كمثال بارز على تأثيرهم، حيث تمكن «ليفربول» من قلب النتيجة والتأهل بعد أن كان متأخراً في مجموع المباراتين.
وأوضح سلوت: "لقد قلت مراراً وتكراراً إن النادي يدرك المرحلة التي نمر بها، وفي الوقت نفسه أشعر بدعم كامل". "آمل، على الرغم من الاحتجاجات، أن يظل المشجعون داعمين لنا كما كانوا دائماً هذا الموسم والموسم الماضي".
أسبوع حاسم لليفربول
سيتعين على «سلوت» أن يرد الجميل لإدارة النادي على أرض الملعب، وبسرعة. يواجه «الريدز» مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام هذا الأسبوع، في محاولة لوقف تراجع أدائهم على الصعيد المحلي. وبعد ذلك، ستتجه الأنظار إلى أوروبا، حيث يعول ليفربول على الدعم الثابت من جماهيره وعلى ليلة أخرى خالدة تحت أضواء «أنفيلد» لقلب تأخره 2-0 أمام باريس سان جيرمان وإبقاء آماله في الموسم حية.