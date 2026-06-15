بعيون مدريدية | إسبانيا أمام كاب فيردي: لن يكون كجيل 2010 أبدًا.. وارفعوا القباعات للوافد الجديد!





تتحول الشاشة أثناء المباراة إلى ساحة لتصفية الحسابات الكروية المعلقة، فكيف لمشجع مدريدي أن يهتف للاعب مثل رودري، وهو الذي يرى قطاع واسع في العاصمة أنه سلب الكرة الذهبية علانية من صاحبها الشرعي فينيسيوس جونيور؟ يمتد الأمر لمشاهدة باو كوبارسي نجل أكاديمية لاماسيا، وماركوس يورنتي لاعب الخصم العاصمي اللدود أتلتيكو مدريد، وصولًا إلى لامين يامال الذي ينظر إليه المشجع كعدو مباشر في منافسات الليجا، بجانب جافي الذي قدم مباراة سيئة للغاية.

قد يذهب البعض من المعسكر المدريدي لشعور ببعض الشماتة، الفريق الذي لا يجد من يمثله فيه إلا مارك كوكوريلا الذي وقع لهم حديثًا لم يستحق أكثر من النقطة الليلة، ولم يبد أي أمارات تقول إنه جاء من أجل تحقيق الفوز بكأس العالم.

الأمور في 2010 كانت مختلفة، نعم كانت العناصر المدريدية قلة قليلة، ومن حقق كأس العالم كان أندرياس إنييستا، لكن على الأقل كان هناك سيرخيو راموس وإيكر كاسياس.



