بعيدًا عن ضوضاء مورينيو .. 3 أسباب تجعل أتلتيكو وليس ريال مدريد منافس برشلونة فليك

بدأ أتلتيكو الموسم بصعوبة، تعادل مع فياريال في "ميتروبوليتانو" وخسارة من ليفربول في "أنفيلد" وأخرى من بيلباو في معقله، ومشاكل خوليان ألفاريز والصراع المفتوح على نجمه مع برشلونة، ليظن البعض أن "الروخي بلانكوس" مقبل على موسم جديد مخيب للآمال رغم الصرف بقوة والتدعيم في سوق الانتقالات.

رويدًا رويدًا بدأ سيميوني يجد أقدامه ويثبت فريقه، الدفاع بدأ يستعيد صلابته، إذ استقبل هدفين فقط في سلسلة الانتصارات الستة، ويحسب لسيميوني استعادة مستوى لو نورمان بعد خيبة الاستبعاد من تشكيل إسبانيا في المونديال، وتطوير بوبيل الفائز مع "لاروخا" بكأس العالم وتحويله لمدافع متعدد المهام، واندماج الصفقة الأنجح كوتي روميرو سريعًا.

خطة 4-4-2 الكلاسيكية تعمل بنجاح ولا تقف على لاعب كما كان الحال في الماضي مع جريزمان أو خوليان، بدخول عناصر مثل لي كانج وباريوس ودافيد وباينا، بالإضافة للعائد من الإصابة كاردوسو في الوسط، والصفقة الجديدة هيولومند، وهي كلها عوامل يجب الإشارة فيها إلى المدرب الأرجنتيني الذي يرد بصمت على الانتقادات بخصوص فقدانه للمسة في أتليتكو، والمطالبات برحيله بالنظر لراتبه الضخم وغياب البطولات والإنجازات.











