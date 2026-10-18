بعيدًا عن ضوضاء مورينيو .. 3 أسباب تجعل أتلتيكو وليس ريال مدريد منافس برشلونة فليك

توقيت القمم في إسبانيا يخدم أتلتيكو، أولًا جاء الديربي ضد مدريد وهو في حالة تصاعدية وتراجع لفريق مورينيو، ليأتي الفوز ويمنحه التفوق نفسيًا وحسابيًا على الجار.
الكلاسيكو الأسبوع المقبل سيدخله أتلتيكو في المركز الثاني خلف برشلونة بفارق خمس نقاط عنه، وأربعة عن ريال مدريد، وأي نتيجة ستخدم مصالحه، سواء بالاقتراب خطوة من القمة إذا تعثر المضيف، أو الابتعاد أكثر عن ملاحقه إذا فاز صاحب الأرض.
وقبل بداية التوقف الدولي المقبل في نوفمبر مباشرة، سيستضيف أتلتيكو برشلونة في مدريد، مباراة ستحدد حقيقة قدرته على مقارعة الفريق الكتالوني الفائز في كل مبارياته حتى الآن في كل المسابقات، ما يجعل فارق الخمس نقاط بينهما منطقيًا ولا يلام عليه فريق سيميوني بالنظر لعثراته.
أتلتيكو سيلعب قبل برشلونة محليًا مع ليفانتي وديبورتيفو، وقاريًا في مهمتين ألمانيتين مع شتوتجارت وبايرن، ولقاء الأخير سيسبق قمة برشلونة بأيام ولكن لمصلحته أنه سيلعب المباراتين (برشلونة وبايرن) في ملعبه بمدريد.
العام الماضي رغم خروجه خالي الوفاض رغم المنافسة للأمتار الأخيرة في كل البطولات ولكن أتلتيكو مدريد هو من أضاع على برشلونة الثلاثية، وهو من انتصر عليه في كامب نو بدوري الأبطال وأقصاه من ربع النهائي، ولذا هو يعرف كيف يواجه برشلونة فليك المرعب.
المؤشرات الأولية تشير إلى دخول أتلتيكو مدريد أجواء المنافسة وامتلاكه العناصر لتثبيت أقدامه فيها والظروف تلعب لصالحه أيضًا، بانتظار رؤية إذا كان سينجح سيميوني ورجاله في استغلالها أم تكرار عثرات المواسم الأخيرة وخيبات الأمل المتكررة.