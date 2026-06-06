بعد 7 ساعات احتجاز .. الكشف عن سبب أزمة أيمن حسين في أمريكا

وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية أن رحلة بعثة المنتخب العراقي واجهت مشكلة عند الوصول إلى مطار شيكاغو بعدما احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية في مطار شيكاغو النجم أيمن حسين لساعات عدة لإجراءات تتعلق بالتحقيق والتدقيق.

وأضافت الوكالة أن أيمن حسين غادر المطار بعد انتهاء جميع الإجراءات الرسمية والتحقيق معه، وذلك عقب احتجاز استمر نحو سبع ساعات وتأخره عن بقية البعثة.



