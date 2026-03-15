بعد 26 موسمًا في الدوري الإيطالي، تعود تريستينا الآن إلى دوري الهواة قبل ست جولات من نهاية الموسم: فقد كانت خصم الـ23 نقطة قاتلة

تاريخ وتقاليد ومواسم عديدة في قمة كرة القدم الإيطالية: لكن في تريست، يسود منذ سنوات عديدة جو مختلف ووضع متوتر بلغ ذروته اليوم بما يُعد أدنى نقطة وصلت إليها تريستينا، وهي الهبوط قبل ست جولات من نهاية الموسم إلى دوري الهواة بعد 9 سنوات متتالية في دوري الدرجة الثالثة.

ستة وعشرون عاماً في الدوري الإيطالي بين 1929-30 و1957-58 لفريق تريستينا الذي نجح في منتصف القرن العشرين في فرض نفسه كأحد أكثر الفرق شهرة في كرة القدم الإيطالية. ذكريات بعيدة بالنسبة لمشجعي فريولي القدامى الذين اضطروا اليوم، في ملعب نيريو روكو، إلى مواجهة الواقع. موسم معقد للغاية كان متوقعاً بعد خصم 23 نقطة بين عامي 2025 و2026.