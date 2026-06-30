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بعد وفاة والده.. لحظة مؤثرة لرونالدو مع مدرب البرتغال!
مأساة تضرب معسكر البرتغال
أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم النبأ المحزن بوفاة مانويل ريبيرو، عن عمر يناهز 69 عامًا، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة الفريق الحاسمة في دور الـ32 من كأس العالم ضد كرواتيا.
وأوقف فريق روبرتو مارتينيز استعداداته التكتيكية في فلوريدا لتقديم تكريم مؤثر على ملعب التدريب. ووقف اللاعبون جميعًا متشابكين بأذرعهم وحنوا رؤوسهم تضامنًا مع المدافع الأسطوري السابق، الذي غادر بعد ذلك معسكر التدريب في أمريكا الشمالية ليعود إلى وطنه حيث تنتظره عائلته الحزينة.
- Getty Images Sport
الفريق يتكاتف حول المدرب
ساد شعور عميق بالأخوة ملعب التدريب بينما كان اللاعبون يواسون المدرب البالغ من العمر 48 عامًا. وبينما كان المدرب الرئيسي مارتينيز يراقب الموقف باحترام، تبادل رونالدو عناقًا مريحًا مع زميله السابق في المنتخب الوطني.
وتخليداً لهذه اللحظة الجليلة من الوحدة، أصدرت القيادة الكروية الوطنية رسالة تضامن رسمية لدعم الفائز ببطولة يورو 2016 في حزنه الشديد. وصرح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: «نحن معك. تحلى بالقوة، ريكاردو كارفاليو.
"يعرب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن خالص تعازيه بوفاة مانويل ريبيرو دي كارفاليو، والد ريكاردو كارفاليو، مساعد مدرب المنتخب الوطني، عن عمر يناهز 69 عامًا."
كارفاليو يترك منصبًا حيويًّا
يُعد كارفاليو أحد الركائز الأساسية في الجهاز الفني لمارتينيز منذ عام 2023، وذلك بعد مسيرة لاعب متميزة خاض خلالها 89 مباراة دولية، بالإضافة إلى تجربة تدريبية سابقة مع نادي مارسيليا. وقد ساهمت توجيهاته التكتيكية في تحقيق الاستقرار الدفاعي لمنتخب البرتغال الذي احتل المركز الثاني في مجموعته بكأس العالم برصيد خمس نقاط. ولا يزال من غير المؤكد على الإطلاق ما إذا كان هذا المدافع الأسطوري سيعود عبر المحيط الأطلسي في حال تمكن الفريق من التقدم إلى مراحل خروج المغلوب في البطولة.
- AFP
تلوح في الأفق مباراة صعبة في مرحلة خروج المغلوب
يجب على البرتغال أن تعيد تركيزها بسرعة قبل مباراة دور الـ32 التي ستقام يوم الخميس في تورونتو ضد منتخب كرواتيا القوي.
يدخل رجال مارتينيز هذه المباراة بعد سلسلة رائعة من ثماني مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، بعد أن حققوا مؤخرًا تعادلًا صعبًا بنتيجة 0-0 أمام كولومبيا.
ومع ذلك، فإن احتواء الهجوم الكرواتي المتسق، الذي سجل أهدافًا في كل مباريات كأس العالم هذا الصيف، يمثل اختبارًا صعبًا للغاية لعزيمتهم العاطفية والبدنية.