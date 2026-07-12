بعد هجومه على حسام حسن ومصر .. مدرب سويسرا يتهم التحكيم بالتسبب في الخسارة ضد الأرجنتين

بعد خروج سويسرا من نصف نهائي كأس العالم 2026، الذي خسرته بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي أمام الأرجنتين، أعرب المدرب مراد ياكين عن استيائه الشديد من بعض قرارات الحكم، مشدداً بشكل خاص على طرد بريل إمبولو، الذي اعتبره غير عادل.
وكان ياكين نفسه رفض اتهامات مدرب مصر حسام حسن للتحكيم بالتسبب في خسارة الفريق ضد الأرجنتين بالدور السابق، وقال بمؤتمره الصحفي وقتها تعقيبا على تصريحات لاعبي ومسؤولي مصر: "في المجمل الآن التحكيم وتقنية الفيديو يجعلون المباريات تدار بنزاهة وكل شيء يراجع، لا حاجة لحسم الأمور بعد المباريات بالكلام، فرصتك في الفوز وحسمه تكون في المباراة".