تتفاقم الأزمة التي يواجهها نادي بايرن ميونيخ في مركز حارس المرمى. فبعد مانويل نوير، يبدو أن الحارس البديل جوناس أوربيغ سيغيب هو الآخر عن الملاعب في الوقت الحالي.
بعد مانويل نوير، خبر سيئ آخر لبايرن ميونيخ! يبدو أن فترة غياب يوناس أوربيج قد تأكدت
وفقًا لمعلومات صحيفة Bild، يتوقع نادي بايرن ميونيخ توقفًا قسريًا لمدة ثمانية إلى عشرة أيام. والسبب في ذلك هو إصابة في الرأس تعرض لها أوربيغ يوم الثلاثاء خلال الفوز 6-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو. بالإضافة إلى مباراة الدوري الألماني المهمة ضد باير ليفركوزن يوم السبت (14 مارس/15:30)، من المتوقع أن يغيب أيضًا عن مباراة الإياب ضد أتالانتا يوم الأربعاء المقبل (18 مارس/21:00).
اضطر أوربيغ إلى مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة بوقت قصير بعد أن سجل أتالانتا الهدف السادس، مدعومًا من اثنين من المساعدين. قبل ذلك، اصطدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بشدة مع نيكولا كرستوفيتش لاعب أتالانتا، قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف الأخير من كرة مرتدة. أعلن رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، بعد المباراة الخبر السيئ: "جوناس في المستشفى، ومن المرجح أنه أصيب بارتجاج في المخ". كما قال مدير الرياضة ماكس إيبرل إن أوربيغ كان "مشوشًا بعض الشيء" و"يعاني الآن من صداع شديد بالطبع".
سفين أولرايش يعود إلى حراسة مرمى بايرن ميونيخ بعد عام ونصف
نظرًا لأن نوير سيغيب أيضًا لعدة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الساق، سيحمي سفين أولرايش مرمى بايرن ميونيخ لأول مرة هذا الموسم في المباراة ضد ليفركوزن. آخر مرة وقف فيها اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بين القائمين كانت قبل عام ونصف، في المباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ 5-0 على فيردر بريمن في 21 سبتمبر 2024.
واضطر إلى التوقف عن اللعب لفترة طويلة من الموسم الماضي لأسباب شخصية. ثم كشف عن السبب المحزن لذلك في أغسطس 2025: توفي ابنه لين "بعد مرض طويل وشديد".
على الرغم من أن أولرايش هو الحارس الثالث في تشكيلة بايرن ميونيخ، إلا أنه يتمتع بخبرة كبيرة على أعلى مستوى وكان دائمًا حاضرًا في الماضي عندما كان نوير غائبًا. لعب 29 مباراة في الدوري الألماني في موسم 2017/18 وشارك في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.
جوناس أوربيغ: إحصائيات موسم 2025/26
ألعاب 12 أهداف 12 مباريات دون استقبال أهداف 4