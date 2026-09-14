بعد أزمة التحكيم في ديربي مانشستر.. روني ينفجر غاضبًا: كفى تقنية فيديو!

واين روني انتقد بشدة تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) بعد الهزيمة المثيرة للجدل التي مُني بها مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 أمام مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد. وحُسمت مباراة الديربي بهدف سجله إيرلينج هالاند، والذي أُلغي في البداية بداعي التسلل قبل أن يُحتسب بعد تدخل تقنية الفيديو المساعد.

وقد أصبح هذا القرار منذ ذلك الحين محل تدقيق كبير: ففي بناء الهجمة، يُقال إن إنزو فيرنانديز، الذي كان في وضعية تسلل (اعتُبر غير مؤثر في اللعب)، أثّر على حارس مرمى يونايتد. وقد اعترفت لاحقًا هيئة حكام المباريات المحترفين نفسها بالخطأ، مقرّةً بأن تقنية الفيديو المساعد كان يجب أن تنصح الحكم بإجراء مراجعة على أرض الملعب، واعتذرت لمانشستر يونايتد.