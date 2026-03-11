بعد فشل صفقة ماكس كروسبي الضخمة: فريق بالتيمور رافينز يبرم صفقة ضخمة ويحصل على نجم دفاعي

وفقًا للتقرير، اتفق فريق Ravens و Hendrickson على عقد مدته أربع سنوات بقيمة 112 مليون دولار. انتهى عقد Hendrickson مع فريق Bengals بعد انتهاء الموسم. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان فريق Bengals قد فكر في منحه علامة الامتياز، لكنه قرر في النهاية عدم القيام بذلك. وقد ودّع Hendrickson بالفعل مشجعي Cincinnati على Instagram.

في الموسم الماضي، شارك هندريكسون في سبع مباريات فقط مع سينسيناتي بسبب الإصابة، لكنه تمكن من تحقيق 4.0 ساكس. ومع ذلك، عندما يكون لائقًا بدنيًا، فإنه بلا شك أحد أفضل لاعبي الدفاع في الدوري. كان هذا المجال بالذات هو الذي واجه فيه فريق رافينز مشاكل مؤخرًا، حيث احتل المركز الثالث من القاع في إحصائيات الساكس لعام 2025 بـ 30 ساكس فقط.

خلال تسع سنوات من مسيرته الاحترافية في دوري كرة القدم الأمريكية، تم اختيار هندريكسون أربع مرات للمشاركة في مباراة البرو بول. في عام 2024، تصدر الدوري بـ 17.5 كيسًا، وتم اختياره أيضًا للعب في الفريق الأول All-Pro.