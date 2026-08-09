هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
frenkie-de-jong(C)Getty Images
Donny Afroni

ترجمه

بعد عصيان أوامر النادي .. برشلونة محبط من تصرفات دي يونج الأخيرة

برشلونة
فرينكي دي يونج
الدوري الإسباني

اللاعب غائب لمدة طويلة وقد تطول أكثر

يبدو أن برشلونة قد وصل إلى نقطة اللاعودة مع فرينكي دي يونج، بحسب التقارير، مع استمرار لاعب الوسط الهولندي في رفض التوصيات الطبية المتعلقة بإصابة مستمرة في القدم.

ولم يظهر نجم أياكس السابق مع الفريق الكتالوني منذ المراحل الأخيرة من الموسم الماضي، وهو يواجه الآن غياباً طويلاً عن الملاعب قد يمتد إلى ستة أشهر.

  • تصاعد التوترات بشأن إدارة الإصابات

    وبحسب SPORT، فإن استياء إدارة النادي الكتالوني يتزايد تجاه الدولي الهولندي، الذي لم تظهر عليه أي بوادر تحسّن بدني منذ تعرّضه للإصابة. وقد باتت هذه الإصابة نقطة خلاف كبيرة بين اللاعب والطاقم الطبي للنادي، لا سيما بعد عودة دي يونج إلى كتالونيا في أعقاب خروج هولندا من كأس العالم.

    ويمثّل هذا الوضع ضربة كبيرة لخطط هانزي فليك التكتيكية وهو يستعد لموسمه الأول على رأس الفريق الكتالوني. وقد أبدى الطاقم الطبي للنادي تفضيلاً واضحاً للتدخل الجراحي، معتقداً أنه السبيل الحاسم الوحيد لحل المشكلة الجذرية. غير أن تفضيل دي يونج لنهج غير جراحي من المتوقع أن يُبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر على الأقل، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يغيب لما يصل إلى نصف عام، وذلك تبعاً لاستجابة جسده للعلاج.

    • إعلان
  • Frenkie de JongGetty

    الإحباط بسبب أولويات كأس العالم

    وإلى جانب حالة الجمود الطبي الراهنة، ثمّة شعور دفين بالاستياء داخل النادي إزاء ما يُنظر إليه على أنه أولويات دي يونج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وتشير التقارير إلى أنّ كثيرين داخل مكاتب كامب نو يرون أنّ اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لم يقدّم أقصى ما لديه خلال المرحلة الأخيرة من موسم 2025-26، إذ بدا أنّ تركيزه الأساسي انصبّ على الوصول إلى كأس العالم بكامل لياقته رفقة منتخب هولندا.

    وخلال فتراته المتكررة من الغياب، شهد دي يونج تهديدًا لمكانته المضمونة في التشكيلة الأساسية من مواهب صاعدة ونجوم راسخين على حدّ سواء. فقد بات صعود مارك برنال وعودة جافي يعنيان أنّ دي يونج لم يعد المحور الذي لا غنى عنه في مرحلة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. بل إنه لم يشارك في المباراتين الأخيرتين من الموسم المحلي قبل أن يلتحق مباشرة بالمنتخب الوطني بقيادة رونالد كومان.

  • عامل رودري والتداعيات المالية

    يأتي توقيت أزمة الإصابات هذه حساسًا بشكل خاص في ظل سعي برشلونة المتواصل للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي رودري. ويُنظر إلى الدولي الإسباني على نطاق واسع باعتباره أولوية النادي القصوى لتعزيز مركز الارتكاز، ومن شأن قدومه المحتمل أن يغيّر بشكل جذري مكانة دي يونج داخل الفريق. وإذا نجح برشلونة في تجاوز قيود اللعب المالي النظيف للظفر برودري، فإن خط الوسط سيواجه حالة من "الفائض في الأعداد".

    ويوفر القدوم المتوقع لرودري، عقب تقارير تفيد بأنه اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع العملاق الكتالوني، منافسة مباشرة لدي يونج بشكل لم يشهده النادي منذ سنوات. ولن يكتفي قائد إسبانيا بانتزاع مكان أساسي فحسب، بل يُنظر إليه أيضًا باعتباره المرشد المثالي للموهبة المراهقة مارك بيرنال.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مستقبل غامض في كامب نو

    مع اقتراب الموسم الجديد، يسود اعتقاد عام حول مدينة سيوتات إسبورتيفا بأن هذا قد يكون بالفعل الموسم الأخير لفرينكي دي يونج كلاعب في برشلونة. ورغم أن النادي لا يستطيع الاستغناء عنه ما دام مصابًا، فإن انهيار الثقة بشأن التعامل مع إصابته قد سرّع من المناقشات المتعلقة بمستقبله على المدى الطويل. ولو كان في كامل لياقته، تشير المصادر إلى أنه ربما كان قد وُضع بالفعل على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع إلى جانب لاعبي وسط آخرين مثل مارك كاسادو وتومي ماركيز، اللذين وُصف رحيلهما بأنه وشيك. وفي نهاية المطاف، فإن الخلاف بين رغبة اللاعب في العلاج التحفظي ومطالبة النادي بإجراء عملية جراحية سيحدد الأشهر الستة المقبلة من مسيرته.

وديات الأندية
بازل crest
بازل
بازل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة