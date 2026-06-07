بعد طرده بسبب كانسيلو ضد تشيلي .. لياو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم!

توقف الحكم الإيطالي لوكا زوفيرلي لبرهة قبل أن يرفع البطاقتين الحمراوين في وجه اللاعبين المتشاجرين لياو ورومان. وحتى محاولات نجم البرتغال كريستيانو رونالدو لإقناع الحكم لم تنجح في تغيير القرار. ورد لياو بابتسامة متعجرفة ثم انصرف.

على الرغم من أن تشيلي قد خرجت بالفعل من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إلا أن طرد لياو قد يؤدي إلى إيقافه عن مباريات البرتغال الافتتاحية في البطولة.

عادةً، لا تؤدي البطاقة الحمراء في مباراة ودية إلا إلى الإيقاف عن المباريات الودية اللاحقة، وليس عن المباريات التنافسية. على سبيل المثال، لم يكن لدى نجم بايرن ميونيخ كونراد لايمر، الذي طُرد بسبب لمسه الكرة بيده بصفته آخر مدافع في فوز النمسا 1-0 على تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يخشاه فيما يتعلق بكأس العالم.

ومع ذلك، نظرًا لأن لياو طُرد بسبب سلوكه العنيف، لا يزال بإمكان لجنة الانضباط التابعة للفيفا توسيع نطاق أي إيقاف ليشمل المباريات الرسمية. وإذا قررت الهيئة الإدارية العالمية القيام بذلك، فقد يضطر لياو إلى مشاهدة نهائيات كأس العالم، التي تبدأ في 11 يونيو، من على مقاعد البدلاء.

على سبيل المثال، واجه مهاجم كوراساو يورحن لوكاديا خطر الغياب لفترة وجيزة عن المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم ضد ألمانيا في 14 يونيو، بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب سلوكه العنيف خلال المباراة الودية التي خسرها فريقه 1-4 أمام اسكتلندا في نهاية مايو. ومع ذلك، اقتصر الحظر في النهاية على مباراة واحدة، لذا سيغيب فقط عن المباراة التحضيرية الأخيرة لكوراساو ضد أروبا.