في أعقاب مشادة بين لاعبين برتغاليين وآخرين تشيليين، حصل مهاجم ميلان على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، عندما كانت النتيجة 0-0. كما حصل المدافع التشيلي إيفان رومان (أتلتيكو مينيرو) على بطاقة حمراء وطُرد من الملعب.
بعد طرده بسبب كانسيلو ضد تشيلي .. لياو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم!
ماذا حدث؟
بدأ الحادث الذي أدى إلى إشهار بطاقتين حمراوين بمواجهة روتينية بالقرب من راية الركن بين الظهير الأيمن التشيلي فيليبي فاونديز والبرتغالي جواو كانسيلو.
فاز التشيلي بالمواجهة وأبعد الكرة، لكن كانسيلو شعر أن خصمه نهض على قدميه بقوة مفرطة، مما أثار رد فعل غاضبًا من الظهير، الذي كان مؤخرًا معارًا إلى نادي برشلونة قادمًا من نادي الهلال.
وتصاعدت حدة المشادة عندما تدخل لياو ورومان، اللذان كانا يقفان بالقرب من المكان، وتبادلا الدفع قبل أن يمرر المهاجم البرتغالي يده على وجه اللاعب التشيلي. وتجمع عدد من اللاعبين الآخرين، لكن الوضع سرعان ما هدأ.
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بطاقة حمراء في مباراة ودية: هل يواجه رافائيل لياو الآن خطر الإيقاف عن المشاركة في كأس العالم؟
توقف الحكم الإيطالي لوكا زوفيرلي لبرهة قبل أن يرفع البطاقتين الحمراوين في وجه اللاعبين المتشاجرين لياو ورومان. وحتى محاولات نجم البرتغال كريستيانو رونالدو لإقناع الحكم لم تنجح في تغيير القرار. ورد لياو بابتسامة متعجرفة ثم انصرف.
على الرغم من أن تشيلي قد خرجت بالفعل من كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إلا أن طرد لياو قد يؤدي إلى إيقافه عن مباريات البرتغال الافتتاحية في البطولة.
عادةً، لا تؤدي البطاقة الحمراء في مباراة ودية إلا إلى الإيقاف عن المباريات الودية اللاحقة، وليس عن المباريات التنافسية. على سبيل المثال، لم يكن لدى نجم بايرن ميونيخ كونراد لايمر، الذي طُرد بسبب لمسه الكرة بيده بصفته آخر مدافع في فوز النمسا 1-0 على تونس في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يخشاه فيما يتعلق بكأس العالم.
ومع ذلك، نظرًا لأن لياو طُرد بسبب سلوكه العنيف، لا يزال بإمكان لجنة الانضباط التابعة للفيفا توسيع نطاق أي إيقاف ليشمل المباريات الرسمية. وإذا قررت الهيئة الإدارية العالمية القيام بذلك، فقد يضطر لياو إلى مشاهدة نهائيات كأس العالم، التي تبدأ في 11 يونيو، من على مقاعد البدلاء.
على سبيل المثال، واجه مهاجم كوراساو يورحن لوكاديا خطر الغياب لفترة وجيزة عن المباراة الافتتاحية لفريقه في كأس العالم ضد ألمانيا في 14 يونيو، بعد حصوله على بطاقة حمراء بسبب سلوكه العنيف خلال المباراة الودية التي خسرها فريقه 1-4 أمام اسكتلندا في نهاية مايو. ومع ذلك، اقتصر الحظر في النهاية على مباراة واحدة، لذا سيغيب فقط عن المباراة التحضيرية الأخيرة لكوراساو ضد أروبا.
لياو يرغب في مغادرة ميلان
يتوقع لياو أن تفرض الفيفا عليه إيقافاً لمباراة واحدة فقط، مما سيبعده عن مباراة البرتغال الودية ضد نيجيريا يوم الأربعاء. وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون جاهزاً لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في المباراة الافتتاحية للمجموعة يوم 17 يونيو. وتكمل أوزبكستان وكولومبيا فرق المجموعة.
وبعيدًا عن البطولة، ينتظر لياو صيفًا حافلًا بالأحداث: فقد أعلن رحيله عن ميلان بعد سبع سنوات. وقال لقناة Sport TV البرتغالية: "أنا فخور بأنني صنعت التاريخ في ميلان، لكنني أريد أن أبدأ فصلًا جديدًا في مسيرتي".
يقال إن ميلان مستعد لقبول عروض تبدأ من 50 مليون يورو، ويُعتقد أن مانشستر يونايتد هو وجهته المفضلة. كما يراقب جلطة سراي الوضع، في حين ارتبط اسم لياو مراراً وتكراراً ببايرن ميونيخ العام الماضي؛ ومن المعروف أن بطل ألمانيا يبحث عن مهاجم جديد، على الرغم من أنه يبدو الآن قريباً من التعاقد مع إسماعيل سايباري لاعب إيندهوفن.