خلال ظهوره في بودكاسته «Einfach mal Luppen»، امتنع توني كروس البالغ من العمر 36 عامًا عن التعليق على التكهنات المتداولة، واكتفى بالقول: «لا أريد أن أقول أي شيء بشأن ذلك».
بعد شائعات العودة .. كروس يرد علنًا للمرة الأولى على توليه منصبًا إداريًا في ريال مدريد
ماذا قال كروس؟
وتحت ضغط من شقيقه ومقدم البرنامج المشارك فيليكس — الذي أمضى الأيام الأخيرة في التهرب من السؤال والإصرار على أنه لا يعلم شيئًا — أجاب كروس: «هذه هي الإجابة التي يمكنك الاستمرار في إعطائها».
ذكرت صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية مؤخرًا أن الفائز بكأس العالم 2014 على وشك العودة إلى ناديه السابق، حيث سيتم دمجه بشكل وثيق في الهيكل الرياضي. وعلى الرغم من عدم الكشف عن الدور المحدد، تقول المصادر إن النادي يناقش منصب المدير الرياضي الذي تم إنشاؤه حديثًا.
اعتزل كروس مسيرته في عام 2024 بعد عشر سنوات قضاها مع ريال مدريد، فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا خمس مرات وبالدوري الإسباني أربع مرات. ومع ذلك، خيب النادي الآمال بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين. بدأ هذا الموسم برحيل مدرب ليفركوزن السابق تشابي ألونسو، ورغم تولي ألفارو أربيلوا زمام الأمور، لم تتحسن الأداء.
وقد خرج الفريق بالفعل من كأس الملك، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن متصدر الدوري برشلونة مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، كما خرج من دوري أبطال أوروبا في مرحلة ربع النهائي بعد خسارته مرتين أمام بايرن ميونيخ (1-2، 3-4). ويبدو الآن أن الموسم سيختتم دون أي ألقاب بالنسبة لنادٍ اعتاد على الفوز بالبطولات.
ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يغادر أربيلوا النادي؛ حيث تصف صحيفة "ذا أثليتيك" احتمال انفصال الطرفين قبل الصيف بأنه "محتمل جدًا". وبعد الهزيمة في ملعب أليانز أرينا، أصر الإسباني على أنه "سيحترم كل قرار" يتخذه النادي.
في حال استقالة أربيلوا، أفادت «أثليتيك-إنفو» أن هناك عدة مرشحين قيد الدراسة بالفعل. ولا يزال اسم يورغن كلوب مطروحاً للنقاش في ملعب سانتياغو برنابيو، على الرغم من إصراره مؤخراً على أنه لن يعود إلى التدريب في المستقبل القريب.
لا يزال المدرب السابق زين الدين زيدان مقرباً من الرئيس فلورنتينو بيريز وهو مرشح للمنصب، على الرغم من أنه يقال إنه يفكر في تولي تدريب المنتخب الفرنسي. ديدييه ديشامب مرتبط بعقد مع "الديوك" حتى الصيف، لكن اسمه ظهر أيضاً في التكهنات الأخيرة.