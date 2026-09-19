بعد سنوات من الاستبعاد .. فيفا يعيد روسيا من جديد

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم خطوة مهمة نحو إعادة دمج روسيا في المنظومة الدولية بعد إدراج منتخبها للشباب في بطولة جديدة.
وتُعد هذه الخطوة أول تخفيف كبير للموقف المتخذ ضد البلاد منذ تطبيق الحظر الرياضي الواسع قبل أربع سنوات.
اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم خطوة مهمة نحو إعادة دمج روسيا في المنظومة الدولية بعد إدراج منتخبها للشباب في بطولة جديدة.
وتُعد هذه الخطوة أول تخفيف كبير للموقف المتخذ ضد البلاد منذ تطبيق الحظر الرياضي الواسع قبل أربع سنوات.
عادت روسيا رسميًا إلى الساحة الكروية الدولية على مستوى الفئات السنية بعد إدراجها في قرعة دور المجموعات لكأس العالم تحت 15 عامًا في أذربيجان.
ووضعت روسيا في مجموعة تضم ست منتخبات إلى جانب تركيا وأفغانستان وجيبوتي وسيراليون والسودان، ويمثل هذا القرار أول تخفيف للعقوبات الرياضية المفروضة على البلاد منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
غير أن هذا التخفيف يقتصر بشكل صارم على مستوى الناشئين، وجاء بعد أن تلقت جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا دعوات رسمية في ديسمبر الماضي.
وشدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنّ صيغة البطولة الاحتفالية مصمَّمة عمداً لتقليص الفجوة التنافسية بين الدول الأعضاء حول العالم.
وفي معرض توضيح الغاية المحورية وراء إطلاق هذه المسابقة التجريبية، قال "فيفا": «تعالج كأس العالم والمهرجان لكرة القدم تحت 15 عاماً تحدياً جوهرياً في كرة القدم الدولية، وهو توفير فرص تنافسية ذات قيمة للدول التي لا يزال التأهل إلى مسابقات فيفا يمثّل تحدياً هائلاً بالنسبة لها».
لا يغيّر تخفيف القيود على مستوى الفئات السنية الصغرى من واقع تعليق مشاركة منتخبات روسيا الوطنية الأولى وأنديتها في البطولات الكبرى مثل كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أيّدت تلك القيود في وقت سابق لتفادي مقاطعة واسعة للمباريات من جانب الاتحادات الأوروبية.
وأكّد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين مجدداً أنّ الباب يظلّ موصداً بإحكام أمام منتخبات روسيا الأولى ما دام النزاع في أوكرانيا مستمراً.
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ستُقام البطولة التي تضم 191 فريقًا في أذربيجان في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر، حيث ستُلعب المباريات بنظام ثمانية لاعبين لكل فريق بشوطين مدة كل منهما 20 دقيقة على ملاعب أصغر حجمًا. وتؤكد الغيابات البارزة، ومن بينها أوكرانيا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة، أن التوترات الجيوسياسية العميقة لا تزال تُلقي بظلالها على الحدث.
وعلى صعيد المستقبل، يخطط الفيفا لإطلاق نسخة للفتيات العام المقبل قبل أن يجعل من كلا المهرجانين الشعبيين حدثين سنويين اعتبارًا من عام 2028.